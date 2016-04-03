امید نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین فعالیت های گروه «پالت» در سال جدید گفت: به طور حتم تا پایان سال جاری سومین آلبوم گروه نیز روانه بازار موسیقی می شود اما با توجه به حساسیت هایی که تک تک اعضای گروه برای ارائه یک اثر با کیفیت دارند هیچ عجله ای برای انتشار آلبوم سوم نداریم. کما اینکه بعد از انتشار آلبوم «آقای بنفش» بیش از دو سال طول کشید که آلبوم «شهر من بخند» را به مخاطبان ارائه بدهیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه سال جدید برای ما با توجه به استقبال بسیار خوبی که از کنسرت برج میلاد به عمل آمد، با انرژی و واکنش مثبت مخاطبان شروع شد و امیدوارم تا پایان سال با توجه به برنامه و کنسرت هایی که برای طرفداران در تهران و شهرستان ها در نظر گرفتیم بتوانیم آثاری را به مخاطب ارائه دهیم که به لحاظ کیفی مورد پسند آنها قرار گیرد. ما در سال جاری علاوه بر انتشار تک آهنگ هایی که در پروسه های مختلف به مخاطبان عرضه می شود، درصدد انتشار آلبوم تصویری گروه که مجموعه ای از برنامه ها و کنسرت های گذشته ماست، هستیم که امیدوارم قبل از انتشار آلبوم سوم در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

این خواننده در بخش دیگری از صحبت های خود به انتشار اولین آلبوم مستقل خود فارغ از فعالیت های گروه «پالت» اشاره کرد و گفت: بعد از انتشار قطعه «هرمان» در فضای مجازی که با استقبال بسیار خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد، با مشورت برخی از دوستان هنرمندم تصمیم گرفتم که با توجه به حال و هوای این قطعه آثار دیگری را در قالب یک آلبوم مستقل منتشر کنیم که خوشبختانه این اتفاق انجام گرفت و هم اکنون تقریبا در مراحل نهایی کار هستیم. البته قرار بود مراحل مربوط به انتشار آلبوم در روزهای پایانی سال گذشته انجام شود اما به دلایل مختلف نتواستیم کار را برسانیم.

نعمتی در پایان بیان کرد: اولین آلبوم مستقل من با نام «هرمان » منتشر می شود و دوستم صادق تسبیحی به عنوان تنظیم کننده در این اثر با من همراهی می کند. این آلبوم به احتمال فراوان در بهار سال جاری به تهیه کنندگی احسان رسول اف روانه بازار موسیقی می شود و امیدوارم شامل لطف و رضایت مخاطبان قرار گیرد.

کنسرت گروه موسیقی «پالت» به خوانندگی امید نعمتی اوایل فروردین ماه امسال در قالب جشنواره نوروزی برج میلاد برگزار شد.