عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه های هفته هنر انقلاب اسلامی از ۲۰ فروردین ماه سالروز شهادت شهید آوینی در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه هدف از اجرای برنامه های این هفته را گرامیداشت ارزش ها و مفاهیم انقلاب، معرفی هنر انقلاب، آشنایی با اندیشه های شهید آوینی و ... عنوان کرد.

سروری از شهید آوینی با عنوان سید شهیدان اهل قلم یاد کرد و گفت: شهید آوینی بزرگ مردی بود که اندیشه های والای او در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، راه روشنی را پیش روی هنرمندان ترسیم کرد.

وی اظهار داشت: ۲۰ فروردین سالروز شهادت شهید آوینی به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی و آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی اعلام شده است که مراکز استانی حوزه هنری سراسر کشور با اجرای برنامه هایی یاد و خاطره ی این شهید بزرگوار را گرامی می دارند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: دیدار هنرمندان با آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، برپایی نمایشگاه آثار هنری، تجدید میثاق با شهداء و تجلیل از مقام شامخ پیشکسوتان هنر انقلاب از جمله برنامه های مصوب در شورای طرح و برنامه حوزه هنری کرمانشاه در این ایام است.

سروری اظهار امیدواری کرد در سالجاری با حضور گسترده هنرمندان کرمانشاه در مراسم این هفته، شاهد اجرای برنامه های فاخر و ترویج اندیشه های تابناک انقلاب، امام و شهدا و مقام معظم رهبری باشیم.