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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۲۷

رئیس میراث فرهنگی شاهرود خبر داد:

فروش ۶ میلیارد ريالی صنایع دستی و سوغات در شاهرود

فروش ۶ میلیارد ريالی صنایع دستی و سوغات در شاهرود

شاهرود - رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود گفت: صنايع دستی و سوغات شاهرود، در نمايشگاه نوروزی امسال بيش از شش ميليارد ریال فروش رفت.

حميد رضا حسني در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به استقبال گردشگران از نمایشگاه های عرضه صنایع دستی و سوغات شهرستان شاهرود، افزود: ايام نوروز امسال بيش از ۵۰ هزار گردشگر از نمایشگاه های نوروزي بازديد كردند.

وی با بيان اينكه نمایشگاه های نوروزی صنايع دستي و سوغات همه ساله با استقبال خوب گردشگران و مسافران روبرو می‌شود، گفت:  امسال با تدبیر ریاست ستاد شهرستان، اين نمايشگاه ها به صورت ویژه در چند مکان با ظرفیت ۸۰ غرفه برپا شد.

 دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان شاهرود افزود: انواع تولیدات صنایع دستی از جمله نمد ابرسج، دست‌بافته‌های سنتی کلاته خیج، جاجیم مجن، گلیم رضا آباد خوارتوران، سفال، سرامیک، معرق چوب، مس و دیگر نمونه‌های صنایع‌دستی در این نمايشگاه‌ها عرضه شد.

حسنی گفت: در نمایشگاه‌های نوروزی علاوه بر عرضه محصولات صنایع دستی و سوغات، اجرای آیین‌های محلی، برپایی سیاه چادر و سفره هفت سین همراه با شتر سواری و اسب سواری اجرا شد.

شهرستان شاهرود به دلیل تعدد جاذبه‌ها و امکانات مناسب اقامتی و پذیرایی بیشترین حجم توقف و استراحت مسافران را در بين شهرستان هاي استان سمنان به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 3589038

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