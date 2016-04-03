فروش ۶ میلیارد ريالی صنایع دستی و سوغات در شاهرود

حميد رضا حسني در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به استقبال گردشگران از نمایشگاه های عرضه صنایع دستی و سوغات شهرستان شاهرود، افزود: ايام نوروز امسال بيش از ۵۰ هزار گردشگر از نمایشگاه های نوروزي بازديد كردند.
وی با بيان اينكه نمایشگاه های نوروزی صنايع دستي و سوغات همه ساله با استقبال خوب گردشگران و مسافران روبرو میشود، گفت: امسال با تدبیر ریاست ستاد شهرستان، اين نمايشگاه ها به صورت ویژه در چند مکان با ظرفیت ۸۰ غرفه برپا شد.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان شاهرود افزود: انواع تولیدات صنایع دستی از جمله نمد ابرسج، دستبافتههای سنتی کلاته خیج، جاجیم مجن، گلیم رضا آباد خوارتوران، سفال، سرامیک، معرق چوب، مس و دیگر نمونههای صنایعدستی در این نمايشگاهها عرضه شد.
حسنی گفت: در نمایشگاههای نوروزی علاوه بر عرضه محصولات صنایع دستی و سوغات، اجرای آیینهای محلی، برپایی سیاه چادر و سفره هفت سین همراه با شتر سواری و اسب سواری اجرا شد.
شهرستان شاهرود به دلیل تعدد جاذبهها و امکانات مناسب اقامتی و پذیرایی بیشترین حجم توقف و استراحت مسافران را در بين شهرستان هاي استان سمنان به خود اختصاص داده است.
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