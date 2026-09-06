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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

اعضای جوان ۳۳ ساله دشتستانی به بیماران نیازمند عضو اهدا شد

اعضای جوان ۳۳ ساله دشتستانی به بیماران نیازمند عضو اهدا شد

بوشهر- مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از چهارمین ایثار ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: اعضای جوان ۳۳ ساله دشتستانی به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از چهارمین ایثار ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: با رضایت خانواده ایثارگر سید علی بحرالعلوم یکصد و چهل و هفتمین برداشت عضو استان بوشهر در بیمارستان شهید گنجی برازجان انجام شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: سید علی بحرالعلوم جوان ۳۳ ساله دشتستانی به علت خونریزی مغزی ناشی از تصادف با موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود.

وی تصریح کرد: با رضایت خانواده نوع‌دوستش کبد و هر دو کلیه ایشان توسط دکتر ابوبکر فلوشیپ پیوند برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا انتقال داده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این چهارمین ایثار ماندگار در سال جاری و یکصد و چهل و هفتمین برداشت عضو استان بوشهر بوده است.

مدیر اجرایی معاون درمان ضمن تشکر از تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و همکاری دلسوزانه پزشکان و پرستاران بخصوص آی سی یو جراحی و اتاق عمل بیمارستان شهید گنجی برازجان از ایثارگری خانواده مهربان بحرالعلوم نیز بابت کار ارزشمندشان نیز تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 6938936

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