به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، پس از بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت آثار راه‌یافته به بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای این رویداد هنری با انتخاب محسن سلیمانی فارسانی، امیرحسین حریری و آزیتا ترکاشوند به عنوان هیئت داوران معرفی شدند.

اسامی این آثار بدین شرح است:

- نمایش «تَن در تَنِ ایران» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان از شهر تهران - استان تهران

- نمایش «نفسگیر» به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی از شهر تهران - استان تهران

- نمایش «خون به پا خواهد شد» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا تفرشی از شهر تهران - استان تهران

- نمایش«فروشی نیست» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان از شهر کرج - استان البرز

- نمایش «باقی بقای بالی» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا شاهمردی از شهر قم - استان قم

- نمایش «دزدهای طبقه پایین» به نویسندگی و کارگردانی جلیل یغمایی از شهر کاشمر - استان خراسان رضوی

- نمایش «سوم روز» به نویسندگی شهرام پور عسکر و علی عباسیه و کارگردانی حسین کارگر از بندر ماهشهر - استان خوزستان

- نمایش «اوخان» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد بخشی از شهر رشت - استان گیلان

- نمایش «آذر و تیر» به نویسندگی و کارگردانی مجید کاظمزاده مژدهی از شهر رشت - استان گیلان

- نمایش «بی نام (آخرین پیام)» به نویسندگی علی میرزا عمادی و کارگردانی ویدا موسوی از شهر اصفهان - استان اصفهان

- نمایش «آخرین تاریان» به نویسندگی خسرو امیری و کارگردانی سعید موذنی از شهر اصفهان - استان اصفهان

- نمایش «زن، اسب، تفنگ» به نویسندگی مهدی ایروانی و کارگردانی پویان عطایی از شهر اصفهان - استان اصفهان

- نمایش «زنگ دوم: تاماهاوک» به نویسندگی آسیه سلطانینژاد و فرزاد باقری و کارگردانی آسیه سلطانینژاد از شهر کرمان - استان کرمان

- نمایش «ظهور پوتین (آتش باد آب)» به نویسندگی و کارگردانی کوروش سلمانی دهبارز از بندرعباس - استان هرمزگان

- نمایش «قبولی اسفند» به نویسندگی و کارگردانی حسن سبحانی از شهر میناب - استان هرمزگان

- نمایش «خیلی وقته منتظرت بودم» به نویسندگی ندا ثابتی و کارگردانی سعید نوروزی از شهر کرمانشاه - استان کرمانشاه

- نمایش «موج آخر» به نویسندگی و کارگردانی شهرام سلطانی از شهر اراک - استان مرکزی

- نمایش «آخرین تاریان» به نویسندگی خسرو امیری و کارگردانی ارمیا رحمانی فرد از شهرکرد - استان چهارمحال و بختیاری

- نمایش «ضربه آزاد» به نویسندگی و کارگردانی مسعود احمدی از شهر شیراز - استان فارس

- نمایش «سفینهی غزل» به نویسندگی خسرو امیری و کارگردانی داود پارسا از شهر گچساران - استان کهگیلویه و بویراحمد

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.