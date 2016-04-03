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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۵۰

«زن بودن» در جشنواره ملل اتریش حضور می‌یابد

«زن بودن» در جشنواره ملل اتریش حضور می‌یابد

فیلم کوتاه «زن بودن» ساخته محمدرضا رسولی محصول مشترک ایران و آلمان در جشنواره ملل اتریش روی پرده می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم كوتاه «زن بودن» در اولین حضور بین المللی خود در چهل و چهارمین فستیوال ملل اتریش که از ۱۳ تا ۱۹ می برگزار می شود به نمایش در می‌آید.

این فیلم به نویسندگی و كارگردانی محمدرضا رسولی، محصول مشترك ایران و آلمان است و تهیه كنندگی آن را فرانس شوبرل و مجید یوسف زاده برعهده دارند.

محمدرضا رسولی در سال ٢٠١٤ با فیلم «داستان قتل» در این جشنواره حضور داشته و تندیس طلایی این جشنواره را به دست آورده است.

این جشنواره از قدیمی ترین جشنواره های كشور اتریش است و همه ساله میزبان فیلم های كوتاه از كشورهای مختلف است.

بهدخت ولیان، امیر اورعی، پریا مرندیز و مائده طهماسبی بازیگران «زن بودن» هستند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از  مدیر فیلبرداری: نیما اقلیما، تدوین: روح الله انصاری، صداگذار: علی ابوالصدق، صدابردار: ماهان جعفرزاده، عكاس: محمد بدرلو، طراح صحنه و لباس: پریا مرندیز، موسیقی: صبا ندایی، دستیار كارگردان: مارال علیمرادی، مدیر تولید: پیمان منفرد، گریم: مریم مرزبان.

کد مطلب 3589049
محیا رضایی کلانتری

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