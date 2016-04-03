به گزارش خبرگزاری مهر، لوون هفتوان که به عنوان پرویز سینمای ایران شناخته می‌شود، نمایش «بازی یالتا» نوشته برایان فریل نویسنده شناخته شده ایرلند را در سالن کنش معاصر به صحنه می‌برد.

وحید رهبانی، شادی کرم‌رودی و مانی منادی‌زاده بازیگران این نمایش‌اند. همچنین آلبرت بیگ‌جانی تهیه کننده، مهرنوش حسینی دستیار کارگردان، مانی منادی‌زاده موسیقی، آبس خلقی طراح نور، مهدی آشنا عکاس، مهرانگیز قهرمانی مشاور رسانه‌ای و امیر قالیچی تبلیغات مجازی دیگر عوامل اجرایی این اثرند.

نمایش «بازی یالتا» به طراحی و کارگردانی لوون هفتوان از ۲۵ فروردین‌ماه ساعت ۲۰ در سالن کنش معاصر واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی به سمت وصال، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۲ به صحنه می‌رود.