توکلی: درمان هیچ بیماری نباید به‌ دلیل مشکلات مالی متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نشست روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، پیش از ظهر امروز یکشنبه 25 مرداد با حضور نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، سعید جعفری رئیس شورای خیرین سلامت و حوزه سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور، زینب نصیری مشاور امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدحسین رضایی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مردمی سازی و خیرین و جمعی از مدیران انجمن‌های مردم نهاد در سالن اجتماعات کتابخانه دانشگاه برگزار شد.

نادر توکلی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در این نشست گفت: توجه ویژه به حوزه خیرین، محور اصلی مشارکت‌های اجتماعی است. تجربه دوران دفاع مقدس و بحران‌هایی نظیر همه‌گیری کرونا نشان داد که در شرایط بحرانی، نیازمند حداکثر وحدت و هم‌افزایی در کشور هستیم تا بتوانیم با موفقیت از چالش‌ها عبور کنیم.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران برای تحقق این مشارکت، برنامه‌های عملیاتی مشخصی تدوین کرده است که با همراهی حوزه‌های مختلف اجرایی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های خیرین در پروژه‌های درمانی این دانشگاه، گفت: ساخت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی و توسعه زیرساخت‌های درمانی در بیمارستان‌های تابعه، ثمره هماهنگی موثر با خیرین سلامت است.

توکلی با بیان اینکه مراجعات به بخش دولتی در سه ماهه نخست امسال ۴۵ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده توان اقتصادی محدود مردم برای مراجعه به بخش خصوصی است. بنابراین، کیفیت مراقبت و بیمارمحوری در بیمارستان‌های دولتی، خط قرمز ماست و رؤسای بیمارستان‌ها موظف‌اند با جدیت تمام به موضوع تأمین تجهیزات و تغذیه بیماران رسیدگی کنند.

چالش تأمین منابع در سازمان‌های بیمه گر

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود در حوزه بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: وضعیت فعلی سازمان‌های بیمه‌گر مساعد نیست و تأمین منابع مالی با چالش‌های جدی مواجه شده است. با این حال، دانشگاه با جدیت در حال پیگیری این موضوع است تا با کاهش حواشی و چالش‌های مالی، خللی در ارائه خدمت به بیماران ایجاد نشود.

توکلی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت ما در کنار توسعه زیرساخت‌ها، توجه ویژه به مددکاری اجتماعی و حمایت از بیماران خاص است تا بار مالی درمان بر دوش مردم به حداقل برسد.