به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی اظهار کرد: حقیقتی در اینجا وجود دارد؛ یک جاذبه و مغناطیس معنوی که مردم را به سوی خود می‌کشاند و این حضور میلیونی و مستمر، امری عادی نیست.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: خدمت به این دستگاه و مجموعه، کار بسیار بزرگی است و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خدمت به حضرت رضا (ع) را عنایت کند و این توفیق را از ما نگیرد و همه ما در دنیا و آخرت مشمول شفاعت آن حضرت باشیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز زائران، تصریح کرد: آستان قدس رضوی برای اداره حرم مطهر و ارائه خدمات در داخل حرم، به بهترین شکل ممکن، نیازمند کمک دولت نیست؛ اما آیا تأمین پارکینگ در خارج از حرم نیز باید بر عهده آستان قدس باشد؟

مروی با اشاره به تجربه دوران شیوع کرونا، این دوره را نمونه‌ای روشن از تأثیر مستقیم زیارت بر اقتصاد مشهد دانست و گفت: در دوران کرونا، سفر به بسیاری از نقاط کشور، از جمله شمال، ادامه داشت و جاده‌های شمال نیز با ترافیک مواجه بود؛ اما در مشهد که حرم تعطیل بود؛ سفر نیز عملاً تعطیل شد.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: بنابراین، وقتی درباره احداث پارکینگ برای زائران صحبت می‌کنیم، باید همه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که به برکت حضور حضرت رضا (ع) از این شهر و زائران منتفع می‌شوند، سهم خود را در خدمت‌رسانی به زائران ایفا کنند.

وی با اشاره به درآمدهای حاصل از فعالیت مراکز اقامتی و گردشگری مشهد، گفت: اگر شهرداری از هتل‌ها و مراکز اقامتی که به اعتبار حضور حضرت رضا (ع) فعالیت می‌کنند، عوارض و هزینه‌های مربوط به صدور پروانه و مجوز دریافت می‌کند، بخشی از این درآمد باید برای تأمین زیرساخت‌های زیارت، از جمله پارکینگ زائران، اختصاص پیدا کند.

مروی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر به مشهد می‌آیند و هر زائر نیز دست‌کم مبلغی را در این شهر هزینه می‌کند. طبیعتاً گردش مالی حاصل از حضور این تعداد زائر، رقم قابل‌توجهی است و بخش مهمی از این رونق اقتصادی به برکت وجود حضرت رضا (ع) در این شهر است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: اگر از این گردش مالی و درآمدهای حاصل از آن مالیات دریافت می‌شود، انتظار ما این است که سهمی از این درآمدها برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز زائران اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به اقدامات آستان قدس رضوی در حمایت از اقشار نیازمند، اظهار کرد: هفته گذشته حدود ۴۵۰ زندانی جرائم مالی به همت آستان قدس رضوی آزاد شدند.

مروی با تأکید بر اینکه این آستان در خدمت‌رسانی به مردم مقید است، خاطرنشان کرد: هرجا بتوانیم به مردم کمک کنیم، انجام می‌دهیم؛ اما در عین حال، در موضوع زیرساخت‌های اطراف حرم مطهر نیز انتظار داریم دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های اقتصادی سهم خود را ایفا کنند.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پارکینگ برای زائران، گفت: انتظار داریم در حوزه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، به‌ویژه مسیر مشهد ـ تهران، شاهد یک جهش واقعی باشیم و زمان سفر ریلی این مسیر کاهش یابد.

وی با اشاره به وضعیت محورهای جاده‌ای منتهی به مشهد، خاطرنشان کرد: در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز همچنان نیازمند اقدامات جدی هستیم. بزرگراه حرم تا گرمسار ظاهراً تا سمنان پیشرفت کرده است، اما از سمنان تا مشهد هنوز مسیر قابل‌توجهی باقی مانده است.

مروی با بیان اینکه جاده فعلی مشهد با حجم سفرها تناسب ندارد، گفت: بنده از این مسیر با خودرو تردد می‌کنم و وضعیت آن را از نزدیک می‌بینم. جاده فعلی عملاً پاسخ‌گوی حجم تردد نیست.

تولیت آستان قدس رضوی توسعه و تعریض این مسیر و ایجاد جاده‌ای مناسب و ایمن را یک ضرورت دانست و گفت: طبق آمارهایی که مسئولان استانی اعلام کرده‌اند، حدود ۸۰ درصد یا حتی بیشتر از سفرهای منتهی به مشهد با خودروی شخصی انجام می‌شود؛ بنابراین باید برای این حجم عظیم از سفر، زیرساخت جاده‌ای متناسب ایجاد شود.

وی با قدردانی از تدابیر اندیشیده‌شده برای زائران عراقی، بر ضرورت تفکیک برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر از ستاد اربعین تأکید کرد.

مروی اظهار کرد: از مسئولان بابت تدابیری که برای زائران عراقی اندیشیده‌اند تشکر می‌کنم؛ اما یک نکته را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه ستاد اربعین و برنامه‌های مربوط به دهه پایانی ماه صفر نباید یک مقوله واحد تلقی شود.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: اربعین یک موضوع بین‌المللی و جابه‌جایی زائر میان دو کشور است که در یک بازه زمانی حدود یک‌ماهه انجام می‌شود؛ اما دهه پایانی ماه صفر عمدتاً یک موضوع داخلی است و اوج حضور زائران در آن طی سه تا پنج روز اتفاق می‌افتد.

وی تأکید کرد: از مسئولان درخواست می‌کنیم برنامه‌های مربوط به دهه پایانی ماه صفر را به‌عنوان یک موضوع مستقل ببینند و آن را صرفاً ذیل عنوان و سازوکار اربعین تعریف نکنند. این دو موضوع، هرکدام اقتضائات، مسائل و نیازهای خاص خود را دارند و باید برای هر یک، متناسب با شرایط آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود.