هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، هر دو باند تونل توحید امشب به‌دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسدود خواهد بود.

بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک، این محدودیت از ساعت ۲۴ روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ساعت ۵ صبح روز بعد ادامه خواهد داشت.

مسیرهای جایگزین

برای باند شمالی تونل توحید به سمت شمال، رانندگان می‌توانند از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و بزرگراه چمران استفاده کنند.

همچنین مسیرهای جایگزین برای باند جنوبی به سمت جنوب، بزرگراه نواب صفوی و بزرگراه یادگار امام (ره) اعلام شده است.