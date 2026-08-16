هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، هر دو باند تونل توحید امشب بهدلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسدود خواهد بود.
بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک، این محدودیت از ساعت ۲۴ روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا ساعت ۵ صبح روز بعد ادامه خواهد داشت.
مسیرهای جایگزین
برای باند شمالی تونل توحید به سمت شمال، رانندگان میتوانند از بزرگراه شیخ فضلالله نوری و بزرگراه چمران استفاده کنند.
همچنین مسیرهای جایگزین برای باند جنوبی به سمت جنوب، بزرگراه نواب صفوی و بزرگراه یادگار امام (ره) اعلام شده است.
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