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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

۷ تروریست در یک عملیات امنیتی در پاکستان کشته شدند

۷ تروریست در یک عملیات امنیتی در پاکستان کشته شدند

نیروهای امنیتی پاکستان در جریان اجرای یک عملیات در منطقه «لاجای» از توابع شهرستان «خاران» در ایالت بلوچستان، ۷ تروریست را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، منابع امنیتی پاکستان امروز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور در جریان یک عملیات مبتنی بر اطلاعات در ایالت بلوچستان (واقع در جنوب غربی پاکستان)، ۷ تروریست را به هلاکت رساندند.

به گفته این منابع، عملیات مذکور در پی دریافت گزارش‌ هایی مبنی بر حضور تروریست‌ها، در منطقه «لاجای» از توابع شهرستان «خاران» اجرا شد.

این منابع افزودند که در جریان این عملیات، ضمن انهدام مخفیگاه‌های تروریست‌ها، مقادیر قابل‌توجهی سلاح‌های پیشرفته، مهمات و تجهیزات نظامی به همراه ۲ دستگاه خودرو و یک موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

«محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان ضمن تأکید بر اتحاد و عزم راسخ کشورش در مبارزه با تروریسم، اظهار داشت که عملیات‌های مبتنی بر اطلاعات تا زمان نابودی «آخرین تروریست» ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6918485

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