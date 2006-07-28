تاكيد مجروحان لبناني بر ادامه مقاومت

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به لبنان، 24 بيمارستان بيروت تاكنون پذيراي بيش از 1800 مجروح لبناني است و روزانه از نقاط مختلف لبنان خصوصا از مناطق اصلي درگيري در جنوب، حدود 100 مجروح نيز به اين بيمارستان ها منتقل مي شوند كه غالبا جراحاتشان شديد است.

خبرنگار اعزامي "مهر" با تعدادي از اين مجروحان كه در بيمارستان "حريري" بيروت بستري هستند به گفتگو نشسته است.

"علي" كودكي 10 ساله كه در منطق جنوبي لبنان مجروح شده است مي گويد كه به همراه پدر و خواهرش در زيرزمين خانه پناه گرفته بود كه زخمي شده است.

وي تاكيد مي كند : حزب الله با سربازان اسرائيلي مي جنگد، اما صهيونيستها به مردم بي پناه حمله مي كنند.

مادر يكي از كودكان لبناني كه در اين بيمارستان بستري است اظهار مي دارد : نمي دانم اين جنگ چه زماني پايان مي يابد اما تلويزيون هاي غربي به گونه اي تبليغ مي كنند كه گويا همه دنيا عليه ما هستند در حالي كه حزب الله فقط از حق دفاع مي كند.

وي با خنده اي تلخ تصريح كرد : از كشورهاي عربي تشكر مي كنم كه تاكنون هيچ كمكي به ما نكرده اند!

ذكريا نوجواني 18 ساله از "صور" هدف رژيم صهيونيستي از بمباران مناطق مسكوني را ترساندن لبناني ها براي قطع حمايت آنان از نيروهاي مقاومت مي داند و مي گويد : در منطقه اي كه خانه ما در آن قرار داشت نه نيروهاي حزب الله بودند و نه ارتش لبنان اما اسرائيل وحشيانه خانه ما را ويران كرد.

اين نوجوان لبناني تاكيد مي كند : نمي دانم اين جنگ چقدر به طول مي انجامد اما مطمئن هستم كه پيروزي از آن حزب الله خواهد بود.

وي ادامه مي دهد : رژيم صهيونيستي قدرت رويارويي با حزب الله را ندارد و به همين دليل دست به اين جنايات مي زند و مردم بي دفاع را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ما، خبرنگاران زيادي از رسانه هاي جهان تاكنون به بيمارستان هايي كه مجروحان لبناني در آن بستري هستند مراجعه كرده اند و تصور مي كنند كه مجروحان حمايت چنداني از مقاومت اسلامي نمي كنند اما همزماني گفتگوي خبرنگار ما با يكي از مجروحان ميانسال مستقر در بيمارستان حريري با حضور يكي از رسانه هاي غربي در اتاق اين مجروح واقعيت را ثابت كرد.

وي در جنگ سال 1982 يك دست خود را از دست داده است و در بمباران روزهاي گذشته اسرائيل نيز يك پايش قطع شده است.

اين مجروح ميانسال كه به همراه 9 عضو ديگر از خانواده اش شب هنگام در جنوب لبنان مجروح شده است و 2 عضو خانواده اش نيز به شهادت رسيده اند، مي گويد : رژيم صهيونيستي يك رژيم وحشي است كه با حمله به مردم مي خواهد آنان را از مقاومت جدا كند.

وي با اشاره به شهادت 2 عضو خانوده اش در حملات اسرائيل به مناطق مسكوني افزود : همه ما فدايي سيد حسن نصرالله و مقاومت اسلامي هستيم.

اين مجروح لبناني با صدايي بلند درودهايي خالصانه به حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب و دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور ايران نثار و خاطرنشان كرد: با سخنان و حركت هاي انقلابي مسئولان ايران احساس غرور مي كنيم و مطمئن هستيم كه پيروزي از آن ماست.