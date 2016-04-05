داعش شهرهای لندن، برلین و رم را تهدید به حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تروریستی داعش، روز سه شنبه اقدام به انتشار ویدئویی در فضای مجازی کرده و در آن، شهرهای رم، برلین و لندن را تلویحا تهدید به حمله کرد.

یکی از اعضای این گروه تروریستی در این ویدئو می گوید: اگر دیروز پاریس مورد حمله قرار گرفت و امروز بروکسل، خدا می داند که فردا نوبت کجاست. شاید نوبت لندن، برلین و یا رم باشد.

گفتنی است، داعش پیشتر مسئولیت بمبگذاری بروکسل که بر اثر آن، ۳۱ تن از شهروندان بلژیک جان خود را از دست دادند را بر عهده گرفته است.

شایان ذکر است که در این ویدئو، تصاویری از مجلس عوام انگلیس واقع در لندن و همچنین استادیوم بزرگ شهر رم نیز به نمایش گذاشته شده است.