رکورد صادرات نفت ایران به اروپا شکسته شد

سید محسن قمصری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات نفت خام ایران به کشورهای اروپایی، گفت: در شرایط فعلی نمیتوان رقم دقیقی را برای تعیین حجم صادرات نفت ایران به اروپا اعلام کرد.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون ۳۵ درصد از نفت ایران روانه کشورهای اروپایی میشود، تصریح کرد: در مجموع در دوران لغو تحریمها رکوردهای جدیدی برای فروش و صادرات نفت خام ایران به کشورهای اروپایی به ثبت رسیده است.
این مقام مسئول همچنین هفته جاری در گفتگو با مهر با اشاره به امضای قراردادهای جدید فروش نفت با شرکتهای اروپایی، از آغاز صادرات نفت ایران به یونان خبر داده بود.
به گزارش مهر، براساس اعلام بیژن زنگنه وزیر نفت هم اکنون روزانه یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت توسط ایران به بازارهای مختلف جهان صادر میشود که با احتساب سهم ۳۵ درصدی اروپا، در شرایط فعلی بیش از ۵۰۰ هزار بشکه از طلای سیاه ایران روانه بازار کشورهای اروپایی می شود.
پیش بینی میشود پس از امضای قراردادهای فروش نفت با شرکتهای توتال فرانسه، لوک اویل روسیه و سپسای اسپانیا، قراردادهای جدید فروش نفت با ویتول سوئیس، انی ایتالیا، شل انگلیس، او. ام. ال مجارستان و توپراش ترکیه برای فروض و صادرات نفت امضا شود.
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