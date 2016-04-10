برداشت گندم در سال ۹۵ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قنبری با بیان اینکه خريد تضميني گندم همزمان با برداشت اين محصول در اواسط فروردين‌ماه جاري در ۵ استان جنوبي كشور آغاز شده است، اظهارداشت: پيش بيني مي‌شود با توجه به شرايط مطلوب جوي و اقدامات وزارت جهاد كشاورزي در زمينه به زراعي، خريد اين محصول استراتژيك نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش يافته و به حدود ۱۰ ميليون تن برسد.

مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به شروع برداشت گندم از مزارع جنوب كشور گفت: خريد تضميني گندم در ۵ استان جنوبي كشور از جمله خوزستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و هرمزگان، شروع و مراكز خريد اين استان‌ها فعال شده اند ضمن اینکه در مراکز یاد شده ۲۲ هزار تن گندم خریداری شده است.

قنبري اظهارداشت: پيش بيني مي‌شود امسال مقدار خريد تضميني گندم نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵ درصدي به حدود ۱۰ ميليون تن برسد كه بارش‌هاي خوب و اقدامات دولت از جمله اعلام به موقع و مناسب نرخ خريد تضميني گندم و به زراعي در اين افزايش موثر است.

وی افزود: اعتبار مورد نياز براي خريد ۱۰ ميليون تن گندم، بيش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است كه اقدامات اوليه براي تامين آن انجام شده و اميدواریم در سال‌جاري بهاي گندم‌هاي خريداري شده به كشاورزان به موقع پرداخت شود.

مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران اعلام كرد: نرخ خريد تضميني براي گندم معمولي ۱۲۷۰۵ ريال و براي گندم دوروم ۱۳۰۶۰ ريال از سوي دولت تعيين شده است.

وي با بيان اينكه استان خوزستان به عنوان قطب كمي و كيفي گندم در كشور است، تصريح كرد: ۹۲ مركز خريد آماده خريد تضميني گندم در سال‌جاري در اين استان هستند و تاكنون ۸ هزار تن گندم توسط اين مراكز از كشاورزان تحويل گرفته شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه پيش بيني مي‌شود بيش از يک ميليون تن گندم از استان خوزستان به صورت تضميني خريداري شود، ميزان خريد تضميني گندم در سال گذشته را ۸ ميليون و ۸۰ هزار تن اعلام کرد.