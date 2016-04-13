کشف و ضبط بیش از ۳ تن گوشت غیر مجاز در شهر کرمانشاه

صادق بدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اجرای طرح سلامت نوروزی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه اکیپ های این مرکز بازرسی های متعددی را از مراکز عرضه مواد غذایی به عمل آوردند.

وی گفت: در این بازرسی ها بیش از ۳ تن گوشت خوراکی غیرمجاز از دست فروشان و مراکز عرضه مواد غذایی کشف شد.

کارشناس و بازرس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اکثر این توزیع کنندگان موادغذایی غیرمجاز در مناطقی چون شهرک الهیه، دادگستری، ولایت، دولت آباد، شهیاد، جعفرآباد، کیهانشهر، مسکن و بلوار طاقبستان اقدام به فعالیت کرده اند.

بدرپور با اشاره به کشتارهای غیرمجاز دام توسط این افراد سودجو، ابراز داشت: این افراد بدون رعایت نکات بهداشتی اقدام به ذبح غیرمجاز گاو و گوسفند کرده و نظارتی از نظر سلامت ارگانی بر محصولات آنان نشده است و دارای کارت بهداشت هم نبوده اند، در حالی که کشتارگاه ها باید معتبر و‌ دارای مهر استاندارد دامپزشکی باشند.

بدر پور در ادامه بیان کرد: شهروندان باید از مراکز بهداشتی معتبر که دارای پروانه کسب و مجوز های رسمی است محصولات و مواد غذایی خود را تهیه کرده و از کیفیت و تاریخ مصرف کالا اطمینان حاصل کنند.

وی به شهروندان توصیه کرد از خريد گوشت چرخ كرده ای كه در قصابی ها به صورت آماده عرضه می شود خودداری کرده و گوشت را به صورت تازه چرخ کنند.

کارشناس محیط و بازرس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: اگر شهروندان مواردی از تخلف و یا کشتارهای غیرمجاز و غیربهداشتی در سطح شهرستان مشاهده کردند باید با سامانه ۱۹۰ تماس حاصل کنند تا نیروهای مرکز بهداشت ظرف مدت ۳۰ دقیقه در محل حاضر شده و نظارت و بارزسی های لازم را به عمل آورند.