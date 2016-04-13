۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

مسئول گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان همدان خبرداد:

تولید بیش از ۱۰ هزار تن سبزی و صیفی گلخانه‌ای در همدان

همدان- مسئول گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان همدان گفت: شهرستان همدان ظرفیت تولید ۱۰ هزار و ۳۵۰ تن صیفی و سبزی گلخانه‌ای را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ساروی ظهر چهارشنبه در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه مجموع سطح گلخانه ای شهرستان همدان ۲۸ هکتار است، اظهار داشت: این سطح شامل ۱۰ و نیم هکتار در مجتمع بوعلی و ۱۷ و نیم هکتار در خارج از مجتمع است.

مسئول گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان همدان گفت: ظرفیت تولید محصولات گلخانه ای شهرستان همدان ۱۰ هزار و ۳۵۰ تن صیفی و سبزیجات است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سطح گلخانه ای تولید گل و گیاه شهرستان همدان چهار هکتار است، افزود: ظرفیت تولید گل زینتی ۴۵۷ هزار شاخه و گل آپارتمانی ۱۸۴ هزار گلدان و گیاهان فصلی چهار هزار و ۷۰۰ بوته است.

ساروی با بیان اینکه یک واحد گلخانه ای سبزی و صیفی با ظرفیت تولید ۲۶۳ تن در حال ساخت است، بیان داشت: یک واحد گلخانه ای نیز با مساحت ۶ و ۸ دهم هکتار و ظرفیت تولید ۱۰ میلیون شاخه گل زنی در حال ساخت است.

وی بیان داشت:تاکنون ۱۳۵ هکتار درخواست کشت گلخانه ای در شهرستان همدان دریافت شده که از این بین ۴۶ هکتار موافقت نامه و برای چهار مورد آن پروانه تاسیس به مبلغ ۴۵ هزار میلیون ریال صادر شده است.

مسئول گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان همدان از فعالیت گلخانه شیشه ای گل رز با مساحت ۶ هکتار و تولید سالانه ۹ میلیون شاخه گل خبر داد.

کد مطلب 3598036

