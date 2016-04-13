به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ساروی ظهر چهارشنبه در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه مجموع سطح گلخانه ای شهرستان همدان ۲۸ هکتار است، اظهار داشت: این سطح شامل ۱۰ و نیم هکتار در مجتمع بوعلی و ۱۷ و نیم هکتار در خارج از مجتمع است.

مسئول گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان همدان گفت: ظرفیت تولید محصولات گلخانه ای شهرستان همدان ۱۰ هزار و ۳۵۰ تن صیفی و سبزیجات است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سطح گلخانه ای تولید گل و گیاه شهرستان همدان چهار هکتار است، افزود: ظرفیت تولید گل زینتی ۴۵۷ هزار شاخه و گل آپارتمانی ۱۸۴ هزار گلدان و گیاهان فصلی چهار هزار و ۷۰۰ بوته است.

ساروی با بیان اینکه یک واحد گلخانه ای سبزی و صیفی با ظرفیت تولید ۲۶۳ تن در حال ساخت است، بیان داشت: یک واحد گلخانه ای نیز با مساحت ۶ و ۸ دهم هکتار و ظرفیت تولید ۱۰ میلیون شاخه گل زنی در حال ساخت است.

وی بیان داشت:تاکنون ۱۳۵ هکتار درخواست کشت گلخانه ای در شهرستان همدان دریافت شده که از این بین ۴۶ هکتار موافقت نامه و برای چهار مورد آن پروانه تاسیس به مبلغ ۴۵ هزار میلیون ریال صادر شده است.

مسئول گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان همدان از فعالیت گلخانه شیشه ای گل رز با مساحت ۶ هکتار و تولید سالانه ۹ میلیون شاخه گل خبر داد.