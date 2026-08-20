سرانه ورزشی کردستان نصف میانگین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امید کریمیان پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و شورای عالی ورزش استان کردستان که با حضور وزیر ورزش و جوانان در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: کردستان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی را در خود جای داده که می‌تواند مبنای توسعه پایدار استان قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان افزود: کردستان سهم قابل توجهی از بارش‌های کشور را در اختیار دارد و در زمینه ذخایر معدنی، طلا، تولید گندم و انگور دیم نیز از ظرفیت‌های مهمی برخوردار است.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان با بیان اینکه ظرفیت‌های استان تنها به منابع طبیعی محدود نمی‌شود، گفت: فرهنگ، مهمان‌نوازی، نجابت و پیشینه تاریخی کردستان در کنار ظرفیت‌های انسانی، سرمایه‌هایی هستند که باید در مسیر توسعه استان مورد استفاده قرار گیرند.

توسعه کردستان نیازمند برنامه مشخص است

کریمیان با انتقاد از تداوم برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی در استان اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های فراوان، کردستان همچنان با نرخ بیکاری بالا، درآمد سرانه پایین و شاخص‌های نامناسب اقتصادی مواجه است و بخش قابل توجهی از جمعیت استان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند.

وی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد که ظرفیت‌های موجود هنوز به شکل مطلوب به ثروت، اشتغال و رفاه عمومی تبدیل نشده و برای عبور از این شرایط باید برنامه مشخص و عملیاتی برای توسعه اقتصادی کردستان تدوین شود.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان کشاورزی را یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد استان دانست و گفت: معیشت بخش قابل توجهی از مردم کردستان به کشاورزی وابسته است و با وجود جایگاه استان در ارزش افزوده این بخش، هنوز ظرفیت‌های کشاورزی به شکل کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

کریمیان تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اشتغال و اقتصاد کردستان را برطرف کند.

سهم کردستان از معادن باید در توسعه استان دیده شود

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: کردستان از محل استخراج معادن با مسائل مختلفی از جمله آثار زیست‌محیطی مواجه است، اما بخش قابل توجهی از محصولات و منافع حاصل از این فعالیت‌ها به خارج از استان منتقل می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان خواستار بازنگری در نحوه بهره‌گیری از ظرفیت معادن شد و افزود: منابع استان باید بیش از گذشته در مسیر ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه مردم کردستان به کار گرفته شود.

کریمیان همچنین توسعه راه‌های ارتباطی را یکی از الزامات رشد اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: تکمیل کریدور شمال‌غرب و بهسازی محورهای ارتباطی مهم از جمله مسیرهای سقز-بوکان و قروه-همدان نیازمند توجه جدی و تأمین اعتبار است.

وی تصریح کرد: بدون برخورداری از شبکه حمل‌ونقل مناسب، امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی و معدنی استان وجود ندارد و توسعه راه‌ها باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسعه کردستان دنبال شود.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در ادامه به وضعیت حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: مردم استان نباید برای دریافت خدمات تخصصی درمانی ناچار به مراجعه به تهران یا دیگر استان‌ها باشند و تقویت زیرساخت‌های درمانی و توسعه خدمات تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد.

فاصله سرانه ورزشی کردستان با میانگین کشور

کریمیان بخش دیگری از سخنان خود را به وضعیت ورزش استان اختصاص داد و اظهار کرد: سرانه فضای ورزشی کردستان حدود ۴۶ سانتی‌متر مربع است، در حالی که میانگین کشوری بیش از ۸۰ سانتی‌متر مربع اعلام شده و این فاصله نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان است.

وی افزود: کردستان در سال‌های گذشته استعدادهای ورزشی متعددی را به ورزش کشور معرفی کرده و ظرفیت نیروی انسانی استان نیز در کنار استعدادهای ورزشی، علمی و فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در توسعه کردستان داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان با اشاره به موفقیت ورزشکاران استان در رشته‌های مختلف گفت: ورزشکارانی از کردستان در سطح ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کرده‌اند و این ظرفیت نشان می‌دهد که اگر زیرساخت و حمایت مناسب فراهم شود، امکان حضور پررنگ‌تر ورزشکاران استان در عرصه قهرمانی وجود دارد.

کریمیان با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به کردستان خاطرنشان کرد: این استان برای عبور از مشکلات موجود به حمایت جدی دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های خود نیاز دارد و حضور وزیر ورزش و جوانان در کردستان می‌تواند زمینه‌ای برای طرح و پیگیری بخشی از مطالبات حوزه ورزش باشد.

وی در پایان گفت: کردستان ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف دارد و در کنار منابع طبیعی و اقتصادی، مهم‌ترین سرمایه استان نیروی انسانی توانمند آن است که باید برای توسعه استان از این ظرفیت به شکل شایسته استفاده شود.