افزایش شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر/ شهادت ۲۱ هزار کودک فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در این باریکه به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر رسیده است.
بر اساس گزارش روزانه وزارت بهداشت غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۰ شهید و ۲۵ زخمی به بیمارستانهای این منطقه منتقل شد. همچنان شماری از شهدا و مجروحان هم زیر آوار ها و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون نتوانستند به آنها دسترسی پیدا کنند.
در این گزارش آمده است: از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون، یک هزار و ۲۸۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۲۴۸ نفر دیگر مجروح شدهاند. همچنین پیکر ۸۱۳ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.
طبق آمار وزارت بهداشت غزه و با احتساب آمار جدید، از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموع شهدا در نوار غزه به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر و زخمی ها به ۱۷۴ هزار و ۳۶۰ نفر رسیده است.
مدیر وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که ۲۱ هزار نفر از شهدا کودک هستند.
این آمار در حالی اعلام می شود بر اساس گزارش رسانه ها، ارتش اشغالگر در تازه ترین جنایت علیه ملت فلسطین، صبح امروز چهار ماهیگیر را در سواحل شهر غزه دستگیر کرد.
روزنامه عبری «هاآرتص» هم با استناد به دادههای نظرسنجی شورای پناهندگان نروژ و سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل اعلام کرد: 94 درصد ساکنان نوار غزه در چادرها، پناهگاههای موقت یا ساختمانهای آسیب دیده زندگی میکنند و این افراد به کمکهای فوری در زمینه اسکان و تامین نیازهای اساسی و اولیه نیاز دارند.
بر اساس این داده ها؛ بیشتر این افراد بیش از یک سال است که در همان چادرها زندگی میکنند و تقریبا همه آنان با شرایط نامناسب بهداشتی مواجه هستند. همچنین حدود نیمی از ساکنان نوار غزه برای پخت و پز از زبالهها و پسماندها به عنوان سوخت استفاده میکنند.
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