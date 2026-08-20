به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندر شریف در خصوص نحوه سرویسدهی مترو و اتوبوس در روز گرامیداشت چهلم آقای شهید ایران اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی در روز چهلم رهبر شهید ضمن تقویت ناوگان جهت دسترسی آسان، ساعت سرویسدهی نیز افزایش پیدا کرده است.
شهردار مشهد افزود: بر این اساس فردا پنجشنبه (۲۹ مردادماه) سرویسدهی مترو و اتوبوس از صبح تا ساعت ۲۴ تعیین شده تا زائران و مجاوران بتوانند به راحتی در این مراسم شرکت کنند. خدماترسانی اتوبوسرانی در خطوط ۱۲، ۵۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۳۲ و ۸۳۳ فعال خواهد بود.
وی بیان کرد: با توجه به محدودیت ترافیکی در اطراف حرم مطهر رضوی و پیشبینی حضور گسترده مردم ولایتمدار مشهد در این مراسم، از همه شهروندان و زائران درخواست میشود تا برای رسیدن به حرم مطهر رضوی و همچنین برگشت، از وسایل حملونقل عمومی به ویژه مترو استفاده نمایند.
قلندر شریف ادامه داد: با تلاشهای انجام شده توسط مدیریت شهری و به منظور تسهیل در حملونقل عمومی و به ویژه تردد آسان مردم به حرم مطهر رضوی و دسترسی راحتتر، با راهاندازی ایستگاه مترو بسیج و تلاقی خطوط ۲ و ۳، این ایستگاه از چند هفته پیش در اختیار شهروندان قرار گرفته است که در ایام دهه آخر صفر نیز باعث شد این دسترسی شرایط بهتری را برای مردم ایجاد کند. این اقدام در کوتاه کردن مسیر و کاهش زمان سفر تاثیرگذار بود و از این جهت از مردم درخواست میشود از این ایستگاه استفاده نمایند.
شهردار مشهد اضافه کرد: البته پیش از این نیز اتصال خط ۱ و ۲ مترو در ایستگاه میدان شهدا باعث دسترسی مردم به ایستگاه باب الجواد و حرم مطهر رضوی شده بود که حالا با مسافرگیری در ایستگاه بسیج این خدمات به صورت ویژه در اختیار زائران و مجاوران قرار گرفته است. البته در حوزه اتوبوسرانی نیز با خرید و نوسازی ناوگان جدید توانستهایم خدمات بیشتری را به مردم ارائه دهیم.
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