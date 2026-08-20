ادهم کرد زابلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات کبدی سالنی قهرمانی بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض، با حضور ۲۳ تیم به میزبانی استان زنجان برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، افزود: این رقابتها از ۲۵ تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به مدت سه روز برگزار شد و تیم منتخب سیستان و بلوچستان با حضور کبدیکاران توانمند استان، در رقابتی فشرده توانست در جمع تیمهای برتر کشور قرار گرفته و با شایستگی بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی کشور بایستد.
وی این موفقیت را نشاندهنده ظرفیت بالای ورزشکاران استان در رشته کبدی دانست و گفت: کسب این عنوان در یک رقابت ملی و در مسیر انتخابی تیم ملی، حاصل تلاش ورزشکاران، کادر فنی و مجموعه هیئت کبدی استان است و میتواند زمینهساز حضور موفقتر کبدیکاران سیستان و بلوچستان در رقابتهای ملی و بینالمللی باشد.
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