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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

کبدی‌کاران سیستان و بلوچستان بر سکوی سوم قهرمانی کشور ایستادند

کبدی‌کاران سیستان و بلوچستان بر سکوی سوم قهرمانی کشور ایستادند

زاهدان- مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: تیم منتخب کبدی سالنی استان با عملکردی شایسته در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان کشور، در جمع ۲۳ تیم شرکت‌کننده موفق به کسب مقام سوم شد.

ادهم کرد زابلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات کبدی سالنی قهرمانی بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض، با حضور ۲۳ تیم به میزبانی استان زنجان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، افزود: این رقابت‌ها از ۲۵ تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به مدت سه روز برگزار شد و تیم منتخب سیستان و بلوچستان با حضور کبدی‌کاران توانمند استان، در رقابتی فشرده توانست در جمع تیم‌های برتر کشور قرار گرفته و با شایستگی بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی کشور بایستد.

وی این موفقیت را نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران استان در رشته کبدی دانست و گفت: کسب این عنوان در یک رقابت ملی و در مسیر انتخابی تیم ملی، حاصل تلاش ورزشکاران، کادر فنی و مجموعه هیئت کبدی استان است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر کبدی‌کاران سیستان و بلوچستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشد.

کد مطلب 6922185

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