ادهم کرد زابلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات کبدی سالنی قهرمانی بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض، با حضور ۲۳ تیم به میزبانی استان زنجان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، افزود: این رقابت‌ها از ۲۵ تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به مدت سه روز برگزار شد و تیم منتخب سیستان و بلوچستان با حضور کبدی‌کاران توانمند استان، در رقابتی فشرده توانست در جمع تیم‌های برتر کشور قرار گرفته و با شایستگی بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی کشور بایستد.

وی این موفقیت را نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران استان در رشته کبدی دانست و گفت: کسب این عنوان در یک رقابت ملی و در مسیر انتخابی تیم ملی، حاصل تلاش ورزشکاران، کادر فنی و مجموعه هیئت کبدی استان است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر کبدی‌کاران سیستان و بلوچستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشد.