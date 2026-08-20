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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

جزئیات جدید از حادثه فرو ریختن داربست در لنگرود

جزئیات جدید از حادثه فرو ریختن داربست در لنگرود

لنگرود- رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود جزئیات جدید از حادثه فرو ریختن داربست مسابقات کشتی گیله‌مردی این شهرستان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شهدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات کشتی گیله‌مردی گیلان که این دوره بیش از ۱۵ شب در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود، طی پنج شب اخیر در شهرستان لنگرود برگزار شده است.

وی افزود: شب گذشته همزمان با برگزاری مسابقات و به دلیل افزایش جمعیت حاضر نسبت به شب‌های گذشته، بخشی از داربست محل برگزاری مسابقات فرو ریخت و در پی این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود با اشاره به وضعیت مصدومان ادامه داد: سه نفر از مصدومان به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه دست، پا و لگن برای ادامه روند درمان در بیمارستان بستری شدند.

شهدی بیان کرد: هشت مصدوم دیگر این حادثه نیز پس از انجام اقدامات درمانی لازم به صورت سرپایی مداوا شدند و حال مصدومان نیز خوب است.

وی با اشاره به برگزاری مستمر این مسابقات در نقاط مختلف گیلان، بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی و پیش‌بینی تمهیدات لازم متناسب با میزان حضور تماشاگران در محل برگزاری رویدادهای ورزشی تأکیدکرد.

کد مطلب 6922154

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      عالی اما کامل نبود

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