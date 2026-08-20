جزئیات جدید از حادثه فرو ریختن داربست در لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شهدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات کشتی گیلهمردی گیلان که این دوره بیش از ۱۵ شب در نقاط مختلف استان برگزار میشود، طی پنج شب اخیر در شهرستان لنگرود برگزار شده است.
وی افزود: شب گذشته همزمان با برگزاری مسابقات و به دلیل افزایش جمعیت حاضر نسبت به شبهای گذشته، بخشی از داربست محل برگزاری مسابقات فرو ریخت و در پی این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند.
رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود با اشاره به وضعیت مصدومان ادامه داد: سه نفر از مصدومان به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه دست، پا و لگن برای ادامه روند درمان در بیمارستان بستری شدند.
شهدی بیان کرد: هشت مصدوم دیگر این حادثه نیز پس از انجام اقدامات درمانی لازم به صورت سرپایی مداوا شدند و حال مصدومان نیز خوب است.
وی با اشاره به برگزاری مستمر این مسابقات در نقاط مختلف گیلان، بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی و پیشبینی تمهیدات لازم متناسب با میزان حضور تماشاگران در محل برگزاری رویدادهای ورزشی تأکیدکرد.
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