ارتباط نخبگان جهان اسلام باید به یک شبکه منسجم علمی و فکری تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسکندری در نشست ستاد هماهنگی برگزاری کنگره بینالمللی سید حسن نصرالله در هرمزگان، با اشاره به پیشینه تلاش قدرتهای استعماری برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام اظهار کرد: مسئله ایجاد ارتباط میان نخبگان مسلمان و مقابله با پروژههای تفرقهافکنانه، موضوعی دارای سابقه تاریخی است و از حدود چهار قرن پیش و همزمان با گسترش سیاستهای استعماری انگلیس در منطقه، ضرورت همگرایی میان اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: امروز نیز طراحیها و برنامههایی برای ایجاد اختلاف میان علما، اندیشمندان و نخبگان کشورهای اسلامی وجود دارد و در برابر چنین رویکردی، باید ارتباطات علمی، فکری و فرهنگی درون جهان اسلام را توسعه داد و ظرفیتهای مشترک را به یک شبکه مؤثر و پایدار تبدیل کرد.
دبیر کنگره علمی امناءالرسل، حوزههای علمیه نجف و قم را دو رکن مهم و اثرگذار در جهان اسلام دانست و تصریح کرد: یکی از محورهای مورد توجه، تقویت و گسترش ارتباط میان حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف است؛ چراکه تعامل این دو حوزه بزرگ میتواند در تعمیق همگرایی علمی، فکری و معرفتی میان نخبگان جهان اسلام نقش مهمی ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین اسکندری با بیان اینکه جهان اسلام از ظرفیت شخصیتهای برجسته و الگوآفرین فراوانی برخوردار است، گفت: باید شخصیتهایی که قابلیت معرفی به عنوان الگو در سطح جهان اسلام و حتی فراتر از آن را دارند، از مسیر فعالیتهای منسجم علمی، پژوهشی و فرهنگی به جامعه نخبگانی و نسل جوان معرفی کرد.
وی با اشاره به همکاری مجموعههای مختلف در برگزاری این رویداد علمی افزود: قریب به ۲۵ نهاد علمی و فرهنگی از ایران، عراق و لبنان در فرآیند برگزاری این همایش مشارکت دارند و تلاش شده است فعالیت این مجموعهها در قالب یک ساختار منسجم و هماهنگ دنبال شود.
دبیر کنگره علمی امناءالرسل با تأکید بر لزوم شکلگیری تعامل فکری میان نخبگان علمی جامعه اسلامی اظهار کرد: معرفی شخصیتها و الگوهای ممتاز جهان اسلام صرفاً با برگزاری برنامههای مناسبتی محقق نمیشود، بلکه نیازمند یک فعالیت علمی مستمر، تولید محتوای پژوهشی و ایجاد زمینه گفتوگو و تبادل اندیشه میان نخبگان است.
حجتالاسلام والمسلمین اسکندری در ادامه از شهید سید حسن نصرالله به عنوان یکی از الگوهای قابل معرفی در سطح جهانی یاد کرد و گفت: ابعاد شخصیتی، فکری و مجاهدتی شهید نصرالله ظرفیت قابل توجهی برای مطالعه و معرفی علمی دارد و میتواند به عنوان یک الگوی اثرگذار در جهان معاصر مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین آیتالله صافی گلپایگانی را از متفکران برجسته کلامی و صاحبنظران حوزه مهدویت برشمرد و افزود: شخصیتهایی همچون آیتالله صافی گلپایگانی و آیتالله شهرستانی نیز دارای ظرفیتهای گسترده علمی و فکری برای معرفی هستند؛ آیتالله شهرستانی شخصیتی چندبعدی با حوزههای مطالعاتی و فعالیتهای تاریخی، کلامی، سیاسی و نظامی است که بررسی علمی این ابعاد میتواند بخشی از ظرفیت فکری جهان اسلام را برای نسل امروز آشکار کند.
حجتالاسلام والمسلمین اسکندری تأکید کرد: نتیجه مطلوب این حرکت زمانی حاصل خواهد شد که ارتباط میان نخبگان از سطح نشستها و برنامههای مقطعی فراتر رود و به یک تعامل مستمر علمی و فکری میان مراکز، حوزههای علمیه، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی جهان اسلام تبدیل شود.
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