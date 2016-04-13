عکس اشتباهیِ یک پرسپولیسی برای محمد فنایی دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از روزنامه های صبح امروز در کنار مصاحبه ای که از داود فنایی دروازه بان پیشین پرسپولیس منتشر کرده بود عکس محمد فنایی داور پیشکسوت فوتبال ایران را به چاپ رسانده بود.

داود فنایی در این مصاحبه عنوان کرده بود امیدوار است پرسپولیس بازی برابر استقلال را نبرد. همین اظهار نظر و چاپ عکس محمد فنایی کنار آن باعث شده است برخی هواداران و علاقمندان به پرسپولیس تماس هایی را با این پیشکسوت داوری بگیرند و حتی او را مورد توهین هم قرار دهند.

محمد فنایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن توضیح این اتفاق گفت: بنده حدود ۴۰ سال است که در ورزش و فوتبال حضور دارم و هیچگاه طرفدار تیم خاصی نبوده ام و همیشه سعی کرده ام براساس وجدان و وظایف یک داور قضاوت کنم. این درست نیست که با این کارها با اعتبار بنده بازی شود و بنده را مقابل هواداران پرسپولیس قرار دهند.