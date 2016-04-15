به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، حافظه یک مامور مرده سیا در ذهن یک جنایتکار با سابقه و خطرناک با بازی کوین کاستنر قرار داده می شود. این مامور سیا، تنها کسی است که مخفی گاه یک هکر هلندی را می داند. رییس سیا تخلیه و انتقال حافظه این مامور را به یک جراح مغز محول می کند. درگیر شدن این جنایتکار در نهایت جلوی بروز یک فاجعه بزرگ را می گیرد.

صحنه های فیلم «جنایتکار» در لندن فیلمبرداری شده است. بازیگر ۶۱ ساله آمریکایی در افتتاحیه بین المللی فیلم در این شهر می گوید: «فکر می کنم محل مناسبی است. برای اینکه در همه جای لندن بودیم. من اینجا را به خوبی شما نمی شناسم ولی جذب این شهر تاریخی شدم.»

آریل ورومن کارگردان فیلم که با ساخت «مرد یخی» به شهرت رسید، می گوید: «من و شما و همه خاطراتی از گذشته را با خود حمل می کنیم. آیا می توانیم آنها را پاک کرده و خاطرات تازه ای به جایش بگذاریم؟ شاید انسان های بهتری بشویم.»

گل گدوت که در نقش همسر مامور سیا ظاهر می شود با بازی در فیلم «سریع و خشمگین» به شهرت رسید. فیلم «جنایتکار» که از بازیگران بین المللی دیگر نیز بهره می برد، پس از افتتاحیه در سینماهای لندن و از ۱۵ آوریل در سینماهای بین المللی در اکران است.