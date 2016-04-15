۲۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۰۱

حواشی دربی ۸۲؛

درگیری بازیکنان استقلال و پرسپولیس در پایان نیمه نخست

بازیکنان استقلال و پرسپولیس در پایان نیمه نخست با همدیگر درگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتمام نیمه نخست بازی استقلال و پرسپولیس که با دو گل به سود پرسپولیس همراه بود، مهدی رحمتی به سمت محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده رفت و با بازیکنان پرسپولیس درگیر شد.

سایر بازیکنان دو تیم هم در حمایت از هم تیمی های خود وارد این معرکه شدند که با وساطت اعضای نیمکت دو تیم همراه شد.

به نظر می رسید درگیری بازیکنان در داخل تونل منتهی به رختکنها ادامه داشت چرا که لحظاتی بعد از حضور آنها در تونل، ماموران کنار زمین با سرعت به این سمت رفتند.

پروفسور مجید سمیعی چهره برجسته پزشکی جهان تماشاگر ویژه دیدار استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی است.

