اقتصاد عربستان در بحران؛ از کاهش صادرات نفت تا کاهش ارزش سهام آرامکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلیم الجعدبی کارشناس امور اقتصادی با اشاره به تحریم کشتی های مرتبط با عربستان از سوی یمن، تاکید کرد که صادرات نفت این کشور از هفت میلیون بشکه در روز به سه میلیون بشکه رسیده که پایین ترین سطح طی ۹ سال گذشته به شمار می رود.

وی اضافه کرد: بنابراین با ۹۵ دلاری شدن قیمت نفت، عربستان روزانه ۴۰۰ میلیون دلار از دست می دهد که در سال به ۱۴۴ میلیارد دلار می رسد. این در حالی است که لغو محاصره یمن هزینه بسیار کمتری برای عربستان داشت. ریاض به تازگی درخواست یک وام ۸ میلیارد دلاری را ارائه داده است.

الجعدبی بیان کرد: ترکیب تعهدات سرمایه‌گذاری خارجی با توسل سریع به وام گرفتن نشان‌ دهنده یک بحران اقتصادی است. آرامکو برای تضمین این وام‌ها مداخله کرده و ارزش این وام‌ها از ۳۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.

وی گفت: عربستان چندی قبل با هدف قرار گرفتن کشتی امزان در نزدیکی ینبع مجبور به انتقال محموله های نفتی خود از یک کشتی به کشتی دیگر بر روی آب شد. چنین اقداماتی نشان می دهد ریاض تا چه حد با مشکلات اقتصادی و سختی های صادرات نفت رو به رو است. از سوی دیگر سازمان صادرات عربستان اعلام کرد که برای هر کشتی هدف قرار گرفته ۱۸۶ میلیون دلار هزینه بیمه متقبل می شود. شرکت میرسک نیز اعلام کرده که هیچ عملیات بارگیری از طریق تنگه باب المندب تا آب های نزدیک به عربستان را انجام نخواهد داد. به دلیل این شرایط صادرات نفت عربستان از بندر ینبع ۴۸ درصد از ژوئن گذشته تاکنون کاهش پیدا کرده است.

الجعدبی تصریح کرد: عربستان مجبور شده تخفیف های زیادی به مشتریان خود بدهد تا بخشی از مشکلات صادرات نفتش را جبران کند. سهام شرکت آرامکو نیز از ۲۷ ریال به ۲۵ ریال کاهش پیدا کرده که به صورت اجمالی این ضربه اقتصادی از ۷۴ میلیارد دلار فراتر می رود. میزان واردات کالاها از بنادر از ۱۴ میلیون تن در ژوئن به ۸ میلیون تن رسید که کاهش ۴۰ درصدی را نشان می دهد.