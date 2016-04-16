شبکه ارتباطات مخابراتی استان خوزستان در شرایط عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ملکی جهان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان، از آمادگی ۱۰۰ درصدی و بسیج همه امکانات در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در این استان خبر داد و گفت: با آماده باش کامل کارگروه مدیریت بحران ICT خوزستان، شبکه ارتباط مخابراتی استان به صورت عادی در حال سرویس دهی است.

وی با اشاره به هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم، افزود: در حال حاضر و با تلاش تیم های فنی، مشکل ارتباطی در سطح استان پس از بارش های دو شب گذشته رفع شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری مدیریت بحران خوزستان گفت: همزمان با اعلام وقوع سیلاب در بعضی از شهر های استان خوزستان و طغیان رودخانه های دز، کرخه، کارون و شاوور، کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی تمام ادارات تابعه و همکاری سایر دستگاه های اجرایی مسئول، با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، از ایجاد هر گونه اختلال در ارتباطات مخابراتی هموطنان جلوگیری کرده، پیش بینی ها و اقدامات لازم را جهت پایداری شبکه به عمل آورد.

ملکی جهان، افزود: به دلیل بارندگی شدید و بالا آمدن آب رودخانه ها و آب گرفتگی در بعضی از مناطق روستایی و قطع شبکه برق و تاسیسات مربوطه، تعدادی از ایستگاهای BTS شهرستانها و روستاها از سرویس خارج شد که با همکاری خوب و به موقع اپراتورها نسبت به برقراری ارتباط و رفع خرابی اقدام لازم صورت گرفت.

وی از برگزاری جلسات مستمر ستاد مدیریت بحران استانی به ریاست استاندار خبر داد وافزود: هم اکنون همه چیز تحت کنترل است و اعضای کارگروه در تمامی ادارات تابعه و با همکاری سایر دستگاهای مسئول در حال آمادگی کامل به سر می برند.