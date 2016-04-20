اعتبارات تعمیر و تجهیز مدارس دشتستان ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت بالای فعالیت‌های آموزش و پرورش اظهار داشت: توسعه بخش تعلیم و تربیت و افزایش کیفیت آموزشی و ارتقای علمی یکی از اولویت‌های مهم است.

وی با اشاره به تلاش ویژه فرهنگیان در توسعه آموزشی و تربیت نسلی توانمند و آینده‌ساز، خاطرنشان کرد: امیدواریم این انگیزه و پشتگار در بین فرهنگیان ادامه داشته باشد و شاهد تداوم ارائه خدمات مناسب باشیم.

فرماندار شهرستان دشتستان از تلاش برای افزایش اعتبارات آموزش و پرورش خبر داد و بیان کرد: اعتبارات تعمیر و تجهیز مدارس و فضای اداری شهرستان دشتستان در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن ۵۰ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش رو یعنی میلاد امام علی (ع)، نیمه شعبان و روز بزرگداشت مقام معلم، تصریح کرد: باید برنامه‌های ویژه‌ای در این مناسبت‌ها در مدارس برگزار شود.

زارع خواستار استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در برگزاری برنامه‌های در مدارس شد و افزود: از ظرفیت انجمن‌های اولیاء و مربیان و شوراهای اسلامی نیز باید به خوبی استفاده شود.

سید حسن لواسانی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتستان نیز در این نشست اظهار داشت: مسابقات قرآنی استان بوشهر سال گذشته به میزبانی دشتسان برگزار شد و ۵۳ مقام برتر توسط دانش‌آموزان شهرستان کسب شد.