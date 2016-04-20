به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عطرچیان افزود: بعد از دو روز مذاکرات فشرده و بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد پیش نویس این موافقتنامه در فضایی کاملا صمیمی، در بسیاری از بندهای پیش نویس موصوف با نمایندگان کشورهای حاضر به توافق رسیده و در نهایت نیز با امضای صورتجلسه نشست مذکورتوسط رؤسای هیئت ها ضمن روشن نمودن مسیر آینده و همچنین تعیین محل برگزاری نشست دوم در شهر صوفیابلغارستان، نشست اول به کار خود پایان داد. ‌

مدیرکل‌ دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: تاسیس کریدور چندجانبه حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی دریای سیاه - خلیج فارس باعث ایجاد یک مسیر آلترناتیو جدید برای دسترسی ناوگان حمل و نقل بین المللی ایرانی به اروپا از طریق قلمرو کشورهای موسس این موافقتنامه و همچنین مسیر دریای سیاه خواهد شد در واقع جمهوری اسلامی ایران در صدد ایجاد مسیرهای بهینه بیشتر و موازی با مسیرهای فعلی برای دسترسی به اروپا بوده و همچنین با راه اندازی این کریدور و توافق پنج کشور واقع در مسیر خلیج فارس – دریای سیاه، کریدورهای متعددی برای جابجایی بار به اروپا ایجاد خواهد شد.

نخستین نشست کارشناسی بررسی پیش‌نویس موافقتنامه تاسیس کریدور خلیج‌فارس ـ دریای سیاه با حضورسفرای کشورهای گرجستان و بلغارستان، نمایندگان کشورهای ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان و نیز نمایندگان ارگانهای مرتبط داخلی اعم از وزارت امور خارجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور بین‌الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت راه و شهرسازی، طی روزهای۳۰ و ۳۱ فروردین ماه سال جاری در محل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برگزار شد.