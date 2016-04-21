اندیشه های سعدی در همگرایی جهان اسلام راهگشاست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی شامگاه پنجشنبه در ادامه برنامه های یادروز سعدی که با عنوان «روزگار ارادت» در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد، با بیان اینکه سعدی در تکریم و تجلیل مذهب شیعه موجب همگرایی شد، بیان کرد: سعدی با درایت به اینکه چه اندیشه ای بر جامعه حاکم است این همگرایی و نزدیکی میان مسلمانان را رقم زد و پیش برد. این بدین معناست که تا پیش از ظهور دولتهای استعمارگر اندیشه همگرایی در جامعه ساری و جاری بوده است و حتی شاعران دیگری چون حافظ و فردوسی هم این اندیشه را داشتند.

از ظرفیتهای فرهنگی و هنری اندیشه های سعدی استفاده شود

وی با بیان اینکه نفود اندیشه های استعماری باعث تفرقه در فرق اسلامی شد، ادامه داد: از این رو، باید دوباره از ظرفیتهای فرهنگی و هنری مانند اندیشه های سعدی بهره ببریم تا این افتراق و دوری مسلمانان از میان برداشته شود.

نوش آبادی با اشاره به اینکه تکریم شعر و ادب وانسانهای بزرگ و تحول آفرین مانند سعدی نیاز دوره کنونی است، افزود: شاید از میان شعرای گذشته این کشور علت اینکه نام سعدی نسبت به دیگر شعرا ماندگار و آثار او جاودانه و ماندگار شد، یگانگی این شخصیت است، زیرا افزون بر اندیشه های پندآمیز و حکایتهای شیرین وی وجود واقع بینی شاعر نسبت به مسایل پیرامونی و شناخت رخدادها و تحولات اجتماعی زمان او را متمایز می گرداند. این درحالیست که او متناسب با نیازها و خواسته های جامعه بشری سخن گفته است.

معاون پارلمانی ارشاد، با تکیه بر اینکه سعدی تحولات جامعه خود را به خوبی رصد می کرد و به قید کتابت به نظم و شعر در می آورد، افزود: افزون بر ایرانی ها، خاورشناسان به این موضوع اذعان کردند و بر این دو ویژگی صحه گذاشتند و علت محبوبیت سعدی را شناخت مسایل جاری دوران می دانند.

پندهای سعدی فقط اخلاقی نبود و پندهای اجتماعی است

نوش آبادی با ذکر این نکته که پندهای سعدی فقط اخلاقی نبود و پندهای اجتماعی بوده است، ادامه داد: سعدی نگاهی تیزبین وچشمی بینا داشت که مسایل روزگار خودرا تبیین می کرد.

این مقام فرهنگی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه درسیاستهای کلی برنامه ششم توسعه کشور دردهه دوم سند چشم انداز قرار داریم، تاکید کرد: رهبری نظام مسایلی را تبیین کردند تا در این میان سه محور و پایه مورد تاکید قرار گیرد تا هم اقتصاد مقاومتی، هم علم و فناوری و در نتیجه مقاوم سازی فرهنگی سرلوحه پیشرفت کشور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز نیاز کشور بهره وری نظام و رشد و اعتلا فرهنگی است، ادامه داد: مقاوم سازی فرهنگی است و دولت نیز به این موضوع اهتمام دارد.

سخنگوی وزارت ارشاد، تصریح کرد: مقاوم سازی فرهنگی کشور که از محورهای اساسی است باید به تدوین ظرفیت های بزرگ فرهنگی منجر شود و در راس آن اندیشه های سعدی قرار گیرد. زیرا کسب هویت ملی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی با سعدی گره خورده است.

همایش هنری یادروز سعدی با عنوان «روزگار ارادت» با اجرای تصانیف ماندگار،دوبله زنده انیمیشن وشعر خوانی در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس برگزار شد.