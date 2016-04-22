حضور خیران مدرسه ساز در تکمیل ۲۵۰ پروژه آموزشی نیمه تمام خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی عصر امروز جمعه در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز دزفول اظهار کرد: طی روزهای گذشته در شهرهای مختلف خوزستان همانند سایر شهرستان های کشور جشنواره های خیران مدرسه ساز در حال برگزاری است که پیش بینی می شود تاپایان اردیبهشت ماه حدود ۳۵ جشنواره خیرین مدرسه ساز در خوزستان برگزار شود تا بدین ترتیب بتوانیم از تلاش های خالصانه و ارزشمند این افراد نیکوکار قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵ مدرسه با ۳۵۰ کلاس درس با مشارکت خیران و یا توسط آنها در خوزستان در حال ساخت است، گفت: در حال حاضر در کشور مدارسی که توسط خیران در حال ساخت است ۲۰ درصد هستند اما ما در خوزستان از میانگین کشوری بالاتر هستيم به گونه ای که اکنون ۳۰ درصد واحدهای آموزشی در حال ساخت توسط خیران است.

دزفول قطب خیرین مدرسه سازی خوزستان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، این استان را یکی از بزرگترین قطب های خیران مدرسه ساز کشور دانست و افزود: دزفول نیز قطب خيران مدرسه سازی استان است به گونه ای که بخش زیادی از خیران مدرسه ساز خوزستان در شهرستان دزفول هستند که تلاش می کنند با همکاری های خود فضاهای آموزشی استان را مطلوب، زیبا و زیبنده مردم خوزستان کنند.

رضایی به شرایط اقتصادی نامناسب دولت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه خیران مدرسه ساز با درک این موضوع و در این شرایط حساس به یاری دولت و آموزش و پرورش آمده اند و ما نیز با توجه به کمبود منابع و محدودیت های اعتباری زیادی که داریم بشدت از این خیران استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته با وجود تمام کمبودها پروژه های آموزشی خوبی را تحویل آموزش و پرورش دادیم، عنوان کرد: با این وجود هنوز ۲۵۰ پروژه آموزشی نیمه تمام در خوزستان وجود دارد که برخی از آنها از پیشرفت ۷۰ و یا ۸۰ درصدی نیز برخوردار هستند اما به دلیل عدم تخصیص اعتبار نیمه کاره مانده اند در حالی که به شدت به این پروژه ها نیاز داریم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان لزوم ورود خیران مدرسه ساز استان در تکمیل این پروژه ها را خواستارشد و گفت: دولت قادر نیست تمام مشکلات این فضاهای آموزشی را رفع کند بنابراین نیاز داریم که خیران در این زمینه با ما همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم این ۲۵۰ پروژه را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

رضایی از کسب رتبه اول خوزستان در بحث تعهدات خیران مدرسه ساز در کشور در سال ۹۳-۹۴ خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد از این تعهدات جمع آوری شده که واقعا کار بزرگی است و پیش بینی می کنیم که در سال ۹۵ این تعهدها افزایش یابد و برگ زرین دیگری در کارنامه پر افتخار این خیران خوزستانی رقم بخورد.

فرسودگی ۳۰ درصد از مدارس استان

وی بیان کرد: در حال حاضر پنج هزار و ۴۷۷ مدرسه در خوزستان وجود دارد که حدود ۳۰ درصد از این مدارس فرسوده هستند به گونه ای که در صورت وقوع حوادثی همچون سیل و يازلزله این مدارس دچار مشکلات زیادی می شوند بنابراین نیاز به بازسازی مجدد دارند و لازم است که خیران به این موضوع نیز توجه داشته باشند و در این زمینه یاری گر ما باشند.

به گزارش مهر، در این مراسم از خیرین مدرسه ساز دزفولی توسط مسئولان حاضر در مراسم تقدیر به عمل آمد و کمک های مالی آنها نیز جمع آوری شد.