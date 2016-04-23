۴۰ درصد گندم مورد نیاز کرمان از خارج استان تامین می شود

مجید بیگلری نژاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از قطبهای تولید گندم در جنوب شرق کشور می باشد و هزاران هکتار به کشت این محصول اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: در راستای حمایت از کشاورزان و حذف دلال بازی و جلوگیری از افت نرخ محصول طرح خرید تضمینی گندم در استان کرمان آغاز شده است و در جنوب کرمان ۱۰ مرکز اقدام به خرید محصول کشاورزان کرده اند.

وی ادامه داد: پیش بینی ما برداشت ۱۲۰ هزار تن گندم از انواع مختلف است که تاکنون ۳۰ هزار تن محصول خرید تضمینی شده است.

بیگلری نژاد بیان کرد: نرخ خرید گندم ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: طبق آمار موجود برای تامین نیاز گندم در استان کرمان ۴۰ درصد گندم مورد نیاز استان از استانهای مختلف تامین می شود.