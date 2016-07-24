به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی اظهارداشت: خرید تضمینی گندم امروز از مرز ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گذشت که این میزان خرید، ۵۰۰ هزار تن بیشتر از کل خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۴ است.

وی از استمرار خرید تضمینی گندم در استان‌های مختلف خبر داد و گفت: با توجه به روند خرید، پیش بینی می‌کنیم که خرید گندم امسال از مرز ۱۰ میلیون تن بگذرد و قطعا تراز بین تولید و مصرف گندم کشور مثبت و به ذخایر گندم نیز اضافه خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با کمک دولت طی دیروز و امروز ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از طلب تولیدکنندگان تامین و پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و تلاش جدی و همه جانبه برای تامین باقی مانده طلب آنان ادامه دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: در فرصتی مناسب طلب کشاورزان تامین و پرداخت شود.

به گزارش مهر، بعد از خودکفایی کشور در تامین گندم مورد نیاز در سال ۱۳۸۳، ایران امسال برای دومین بار در زمینه تولید گندم خودکفا می‌شود.