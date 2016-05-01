وزنه بردار آبادانی نایب قهرمان مسابقات آسیایی تاشکند شد

پیمان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سید ایوب موسوی توانست در چهل و ششمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا مدال با ارزش نقره را از آن خود کند.

وی افزود: این وزنه بردار شایسته کشورمان با رکورد مجموع ۳۵۶ کیلوگرم پس از دنیس اولانوف از قزاقستان روی سکوی نایب قهرمانی دسته ۸۵ کیلوگرم آسیا ایستاد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان تصریح کرد: موسوی با ۲۱ سال سن و به عنوان جوانترین عضو تیم ملی در چهل و ششمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا توانست در حرکت یک ضرب دسته ۸۵ کیلوگرم وزنه ۱۵۸ کیلوگرمی را مهار کند و با درخشش در دو ضرب دو مدال نقره ارزشمند را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.

به گفته ادیبی، در زمان حاضر سید ایوب موسوی در حال آماده سازی خود برای شرکت در مسابقات المپیک ریو است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای دسته ۸۵ کیلوگرم دنیس اولانوف از قزاقستان با کسب حد نصاب ۳۷۳ کیلوگرم در مجموع یک و دو ضرب و دریافت سه مدال طلای این وزن را از آن خود کرد و اینک سو از چین نیز با کسب حد نصاب ۳۵۳ کیلوگرم در مجموع یک و دو ضرب پس از سید ایوب موسوی روی سکوی سوم آسیا ایستاد.