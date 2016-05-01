جدیدترین آمار ساخت و ساز سینماهای حوزه هنری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کاظمی مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» گفت: بازسازی سینما خانواده اصفهان از خرداد ماه آغاز می‌شود. نقشه های این سینما این هفته در هیات مدیره موسسه بررسی می‌شود و تصمیم می گیریم که این سینما به ۴ یا ۵ سالن نمایش تقسیم شود. پس از پایان بازسازی این سینما، بازسازی سینما ساحل آغاز می شود و این سینما هم به یک پردیس ۴ سالنی تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: بازسازی سینما خانواده با همراهی حوزه هنری، مدیران استانی و موسسه «سینما شهر» انجام می‌شود.

کاظمی ادامه داد: تجربه بازسازی سینما فلسطین اصفهان نشان داد که این شهر گنجایش چند پردیس را دارد. سینما فلسطین تک سالنی است، اما موقعیتی مناسب دارد و پس از بازسازی و آغاز بهره‌برداری استقبال از این سینما، سیر صعودی مضاعف داشته است. در ماه‌های اخیر در سینما فلسطین تمهیدهایی برای جذب مخاطب داشتیم از جمله دعوت صاحبان فیلم از بازیگران و عوامل فیلم‌های مختلف تا در کنار مردم این شهر فرهنگی و تاریخی فیلم ببینند. همچنین سعید روستایی کارگردان «ابد و یک روز» و باران کوثری بازیگر «کوچه بی نام» به اصفهان آمدند و با استقبال دوستداران سینما مواجه شدند.

مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» گفت: پردیس سینمایی مراغه یکی دیگر از سینماهایی است که قرار است ساخت آن را آغاز کنیم، فعلا در مراحل اداری هستیم و پروژه ساخت این سینما در خرداد ماه کلید می خورد. سینما قدس تبریز که بازسازی آن سال گذشته شروع شده و به دو سالن تبدیل شده است نیز عید فطر امسال بازگشایی می شود.

وی تاکید کرد: بازسازی سالن یک و سه سینما شاهد تهران تمام شده و بازسازی سالن ۲ به زودی آغاز خواهد شد. ۱۰ سینمای پرمخاطب حوزه هنری در فروردین ۹۵ عبارتند از آفریقای مشهد، سعدی شیراز، سپاهان اصفهان، ساحل اصفهان، استقلال تهران، سپهر ساری، فلسطین شیراز، فلسطین اصفهان، آزادی کرمانشاه، بهمن ۱ آمل.

کاظمی بیان کرد: استان‌های تهران با ۱۵ سالن، اصفهان با ۱۲ سالن، خراسان رضوی ۱۲ سالن، گلستان ۶ سالن، فارس و همدان با ۵ سالن بیشترین سالن‌های حوزه هنری را در اختیار دارند. یکی از مهمترین مشکلات سینماداری در سال‌های اخیر هزینه هایی است که دیجیتالی شدن سیستم های نمایش به دنبال داشته است. از یک سو با این سیستم، سینماداران سراسر ایران می توانند همزمان با شهرهای اصلی، به فیلم ها دسترسی داشته باشند اما از سویی دیگر، سینمادار پس از استفاده از این سیستم نیازمند تامین لامپ و ارتقای سیستم در مدتی کوتاه در مقایسه با گذشته است. هزینه‌هایی که به این شکل به سینمادار تحمیل می‌شود، سنگین است و باید برای حل این مشکل تمهیدی اندیشید.

کاظمی در پایان گفت: حوزه هنری با تجهیز سینماها و افزودن بر تعداد سالن‌هایش می‌کوشد، جمعیت سینمادوست بیشتری را میزبانی کند. بیشتر سینماهای حوزه هنری تک سالنی هستند و این موضوع بر جذب مخاطب تاثیر منفی می‌گذارد. در سال جدید و در صورتی که همه برنامه‌ها محقق شود، تعداد سینماهای چند سالنی بیشتر خواهد شد و در رقابت با پردیس‌های سینمایی از چرخه اکران فیلم‌ها عقب نخواهیم ماند و مخاطب بیشتری جذب خواهیم کرد در این صورت ۶۰۰۰ صندلی به ظرفیت سینمای ایران افزوده خواهد شد.