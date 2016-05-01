تکریم معلمین قرآن و خانواده شهید مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت مقام والای معلمین قرآن و خانواده قرآنی شهید مدافع حرم از سوی کانون چهارده معصوم(ع) بانوان وابسته به مهد قرآن استان تهران به مناسبت روز معلم در سالن همایش مؤسسه کشوری مهد قرآن برگزار شد.

به گفته زهرا نادری مدیر کانون چهارده معصوم(ع) در این مراسم باشکوه معنوی ۳۰ نفر از اساتید، مربیان قرآن، خانواده معظم قرآنی(مادر، همسر، خواهر) سردار حمیدرضا اسداللهی شهید مدافع حرم و خانم سماء بابایی حافظ کل قرآن و نفر اول مسابقات بین المللی قرآن زنان کشورهای اسلامی در اردن مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

بنابر این گزارش، اجرای تواشیح گروه ام‌ابیها، قرائت سروده‌ای در وصف مقام معلم، ارائه محفوظات تعدادی از حافظان قرآن به پرسش‌ها و انجام سخنرانی خانم دکتر سلیمانی کارشناس ارشد علوم قرآنی رسانه ملی درباره ابعاد شخصیتی و قرآنی شیوه زندگی اخلاقی حضرت زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) جایگاه تعلیم کتاب آسمانی و ترویج معارف قرآنی و اهل بیت(ع) از بخش‌های این مراسم بود و در ادامه با اهداء لوح تقدیر، اساتید، مربیان قرآن، مادر شهید اسداللهی و خانم سماء بابایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

یادآور می‌شود کانون چهارده معصوم(ع) از مجامع فعال و موفق تحت پوشش مهد قرآن استان تهران در جنوب شرقی منطقه خراسان و شوش است و طی بیست و سه سال فعالیت یکصد بانوی قرآن آموز در مقاطع سنی مختلف در این کانون قرآنی به افتخار حفظ کل کلام وحی نائل شدند.