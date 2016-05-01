غیبت حدادی در نخستین تمرین تیم ملی بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیر ماه امسال کشور ایتالیا میزبان مسابقات انتخابی المپیک است. تیم ملی بسکتبال ایران یکی از شرکتکنندگان در این مرحله از مسابقات است که با حضور تیمهایی از قارههای مختلف برگزار خواهد شد.
تیم ملی بسکتبال ایران که در گروه خود باید با مکزیک و یونان دیدار کند، از امروز تمریناتش را برای حضور در مسابقات پیشرو آغاز کرد. برای برپایی اردوهای تیم ملی، درک باورمن با کنار گذاشتن بازیکنان باتجربه همچون صمد نیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی و حامد آفاق از ۲۳ بازیکن دیگر دعوت کرده است.
در این بین حامد حدادی تنها بازیکنی بود که در جلسه تمرینی عصر امروز غیبت داشت و در غیاب وی، ۲۲ بازیکن دیگر زیر نظر اعضای کادر فنی تمریناتشان را آغاز کردند.
حدادی به منظور رسیدگی به یکسری کارهای شخصی، خارج از کشور به سر میبرد و غیبت وی با هماهنگی اعضای کادر فنی بوده است.
