  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۳۵

وزیر خارجه قطر پس از دیدار با پوتین:

با مسکو در خصوص لزوم حفظ «حاکمیت ملی» سوریه هم‌عقیده‌ام

با مسکو در خصوص لزوم حفظ «حاکمیت ملی» سوریه هم‌عقیده‌ام

«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر پس از دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد: من با پوتین در مسأله لزوم حفظ حاکمیت ملی سوریه هم‌عقیده هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص راهکارهای تقویت روابط دوجانبه و همچنین تحولات منطقه به ویژه سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه قطر پس از پایان این دیدار در نشست خبری مشترک با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود حاضر شد و در خصوص دیدارش با پوتین گفت: درباره بحران سوریه به طور مفصل با پوتین گفتگو کردم و باید بگویم که با وی در خصوص لزوم حفظ حاکمیت ملی سوریه هم عقیده هست.

عبدالرحمن آل ثانی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: در دیدار خود با پوتین همچنین با وی در خصوص راهکارهای حل سیاسی بحران سوریه بحث و تبادل نظر کردم.

از سوی دیگر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه سوریه در جریان این نشست خبری تصریح کرد: مسکو با دوحه اختلاف نظرهایی پیرامون بحران سوریه دارد، با این وجود ما در خصوص لزوم حفظ حاکمیت ملی سوریه متفق القول هستیم.

لاوروف همچنین افزود: پوتین در جریان دیدارش با وزیر خارجه قطر بر لزوم تقویت روابط دوجانبه میان مسکو و دوحه تأکید کرد.

کد مطلب 3617848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها