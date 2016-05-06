به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص راهکارهای تقویت روابط دوجانبه و همچنین تحولات منطقه به ویژه سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه قطر پس از پایان این دیدار در نشست خبری مشترک با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود حاضر شد و در خصوص دیدارش با پوتین گفت: درباره بحران سوریه به طور مفصل با پوتین گفتگو کردم و باید بگویم که با وی در خصوص لزوم حفظ حاکمیت ملی سوریه هم عقیده هست.

عبدالرحمن آل ثانی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: در دیدار خود با پوتین همچنین با وی در خصوص راهکارهای حل سیاسی بحران سوریه بحث و تبادل نظر کردم.

از سوی دیگر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه سوریه در جریان این نشست خبری تصریح کرد: مسکو با دوحه اختلاف نظرهایی پیرامون بحران سوریه دارد، با این وجود ما در خصوص لزوم حفظ حاکمیت ملی سوریه متفق القول هستیم.

لاوروف همچنین افزود: پوتین در جریان دیدارش با وزیر خارجه قطر بر لزوم تقویت روابط دوجانبه میان مسکو و دوحه تأکید کرد.