به گزارش خبرگزاری مهر، توزیع بین المللی فیلم های «بادیگارد»، «فهرست مقدس»، «هیهات» و «ایستاده در غبار» با حضور در بازار فیلم جشنواره کن آغاز می شود.

مذاکرات درباره این فیلم ها از مدتی پیش آغاز شده و دیدار و مذاکرات نهایی با شرکت های پخش منطقه ای و همچنین توزیع کنندگان ملی برخی کشورها در شهر کن صورت می گیرد.

بر اساس برنامه راهبردی توزیع جهت پخش اول، حضور در جشنواره های معتبر بین المللی و بازارهای تراز اول جهان برای سال اول هدف‌گذاری و پس از آن، حضور در جشنواره ها و بازارهای منطقه ای و ملی برخی کشورها برنامه ریزی شده است.

بازار فیلم کن به عنوان نهاد مبادله آثار سینمایی همزمان با جشنواره فیلم کن از روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت افتتاح می شود و به مدت ۱۱ روز در شهر کن کشور فرانسه ادامه خواهد داشت.