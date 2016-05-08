به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر میزبان صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی است که استقرار زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در این زمینه دارای اهمیت زیادی است.

وی با اشاره به واردات بسیاری از کالاها از بنادر استان بوشهر به کشور، خاطرنشان کرد: انواع مواد غذایی، كودها و سموم کشاورزی از استان بوشهر وارد می‌شود که ارتباط مستقیمی با سلامت مردم و امنیت غذایی دارد.

استاندار بوشهر به اهمیت استقرار قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: برنامه‌های آموزشی در زمینه پدافند غیرعامل از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به این موضوع توجه خاصی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه استان بوشهر جزو دو یا سه استان هسته‌ای کشور است، اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در بخش پرتوی یکی از نیازهای استان بوشهر است که این مهم در دستور کار است.

سالاری با اشاره به حضور ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی از جمله پایانه های نفتی، پارس جنوبی، نیروگاه اتمی و دیگر صنایع در نقاط مختلف استان، تصریح کرد: حضور این ظرفیت‌ها باعث شده تا استان بوشهر دارای جایگاه ویژه‌ای در عرصه صنعتی باشد.

وی تاکید کرد: این تاسیسات و صنایع دارای اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور هستند و در صورتی که خللی در فعالیت این تاسیسات ایجاد شود، اقتصاد کشور ضربه خواهد دید و این موضوع بیانگر اهمیت توسعه زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در استان بوشهر است.