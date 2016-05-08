موسسات خیریه استان بوشهر ۴.۹ میلیارد ریال به محرومین کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر یکشنبه در نشست با موسسات خیریه اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های خیرین یکی از راهبردهای مهم در اجرای برنامه‌های کمیته امداد بوده است و در این زمینه شاهد همکاری و همراهی خوبی از سوی خیرین هستیم.

وی با اشاره به فعالیت ۴۱ موسسه خیریه در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: ۱۸ موسسه ارتباط و همکاری بسیار خوبی با کمیته امداد دارند و شاهد مشارکت در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کمیته امداد توسط این موسسات هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به کمک چهار میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریالی موسسات خیریه استان بوشهر به محرومین، بیان کرد: این کمک‌ها در رفع مشکلات و تامین نیازهای محرومان نقشی بسیار مهم داشته است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین این موسسات خیریه با کمیته امداد، افزود: بر اساس شیوه‌نامه جدید کمیته امداد، تعاملات مناسبی با این موسسات صورت می‌گیرد.

لطفی از اکرام ایتام، ازدواج آسان، مسکن نیازمندان و بهداشت و سلامت به عنوان طرح‌های مهم کمک به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد نام برد و اضافه کرد: مجامع چهارگانه برای ساماندهی مشارکت خیرین در کمک به محرومان ایجاد شده است.