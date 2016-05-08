برتری پرسپولیس مقابل گسترش فولاد در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ امروز یکشنبه و به صورت همزمان در شهرهای مختلف آغاز شده است که در یکی از مسابقات امروز تیم پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف گسترش فولاد رفته است. نیمه نخست این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید. فرشاد احمدزاده در دقیقه ۳۲ و محمد انصاری در دقیقه ۴۲ برای پرسپولیس گلزنی کردند.

پرسپولیس با ترکیب الکساندر لوبانوف، مایکل اومانیا، لوکا ماریچ، رامین رضاییان، محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، علی علیپور و مهدی طارمی مسابقه را شروع کرد ولی این تیم گسترش فولاد بود که در دقایق نخست بر بازی مسلط بود. گسترش حتی در دقیقه ۱۴ به گل رسید که این گل از سوی داور آفساید اعلام شد.

شاگردان برانکو ایوانکوویچ به تدریج بازی را در دست گرفتند و حملات بیشتری را روی دروازه گسترش ترتیب دادند. مهدی طارمی در دقیقه ۲۳ می‌توانست روی شوت برگشتی علی علیپور گل نخست بازی را به ثمر برساند که ضربه وی با اختلاف از بالای دروازه حریف به بیرون رفت.

حملات سرخپوشان سرانجام در دقیقه ۳۲ جواب داد و فرشاد احمدزاده توانست با یک ضربه سر پرسپولیس را از گسترش پیش اندازد.

بعد از این گل پرسپولیس چند موقعیت دیگر هم داشت که از دست رفت. با این حال محمد انصاری مدافع چپ پرسپولیس سه دقیقه قبل از اتمام نیمه نخست گل دوم پرسپولیس را با شوت از راه دور به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری سرخپوشان به پایان برسد.