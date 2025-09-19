به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعی که در دقیقه ۹۰ شوت دیدنی او به دلیل آفساید مردود اعلام شد، پس از شکست مقابل فولاد، از ناراحتی خود گفت اما این اتفاق را «حکمت خدا» خواند.

شجاعی که عملکرد درخشانی در این بازی داشت، در میکسدزون ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان با بیان حال و هوای تیمش صحبت کرد و گفت: چه بگویم؟ امروز برایمان نچرخید.

این دفاع چپ با تحلیل بازی اظهار کرد: کلاً بازی خوبی بود. فولاد تیم مدعی‌ای است. کادرفنی و بازیکنان خوبی دارد و هزینه‌های زیادی هم کرده است. نمی‌توان تنها به نتیجه‌هایی که گرفته و جایگاهش در جدول توجه کرد؛ آنها واقعاً تیم باشخصیتی هستند.

شجاعی در خصوص شوت دیدنی خود که به ثمر نشست اما توسط کمک داور آفساید اعلام شد، گفت: ما هم زورمان را زدیم اما نشد. در رابطه با گلی که آفساید اعلام شد، هم باید بگویم که حکمت خدا بود.

وی با قاطعیت درباره آینده تیمش در لیگ برتر توضیح داد: من به شما قول می‌دهم که قطعاً خیبر امسال یکی از تیم‌های خوب، جنگنده و جسور خواهد بود. این باخت باعث کم شدن ارزش تیم ما نمی‌شود. فقط شرمنده هوادارانمان شدیم که این همه راه آمده بودند و از آنها عذرخواهی می‌کنیم که نتوانستیم امتیاز بگیریم.

این بازیکن در پایان به استراتژی از پیش طراحی شده تیمش اشاره کرد و افزود: با توجه به آنالیزی که شده بود، برنامه‌مان این بود که بتوانیم در ضدحمله‌ها خطرساز باشیم و به هیچ وجه دنبال نتیجه مساوی نبودیم.