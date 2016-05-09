پروفسور جلالی از مفاخر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی در پیامی ضمن تقدیر از مسئولان برگزاری همایش تقدیر از پرفسور علی اکبر جلالی، از وی به عنوان یکی از مفاخر علمی کشور ایران یاد کرد.

حسینی در این پیام می نویسد: ن والقلم و ما یسطرون؛ قدیس مقام معلم، خشوع در ساحت علم و کرنش در برابر اولین مربی جهان هستی، یعنی پروردگار دانا و تواناست. اینجانب لبریز از سروری بی قیاس، شکرگزار آفریدگار جان آفرینم که ریشه در خاکی دارم که پرورش دهندۀ عالمانی بزرگ در حوزۀ و دانشگاه است و «پرفسور علی اکبر جلالی»، یکی از این مفاخر بلندآوازه و صاحب نام است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: امروزه شهر با صفای من، به داشتن مردانی چون او مفتخر است که در اوج باورهای دینی و ملی و با سابقه ای جهادی و عشق خدمت به مستضعفان، بازگشت به وطن را به زندگی در دنیای فریبا و وسوسه انگیز غرب، ترجیح می دهد تا نام خود را بر تارک فناوری اطلاعات ایران ثبت نموده و بداعت فضای مجازی سه بعدی و نیز اقتصاد دانش بنیان آی. تی محور را از آن خود سازد.

حسینی در ادامه می نویسد: بی تردید، این الگوی فرهنگ و هویت مستقل ایرانی اسلامی که از دانشمندان کبار و از نظریه پردازان صاحب مرجعیت علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و واجد اندیشه ناب مبتنی بر تغییر و توسعه است، برای نسل جوان امروز و فردای کشور، چهره ای ماندگار و اسوه ای حسنه خواهد بود که در عین فهم عمیق دنیای غرب و مدرنیته، از مجاهدت علمی پیوسته و خدمت به کشور خود غافل نباشند، اینجانب فرصت را مغتنم شمرده، از همه دست اندرکاران آیین تجلیل از برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر علی اکبر جلالی، سپاس وافر داشته و حسن عمل و نیک فرجامی را برای خود و همگان آرزومندم.

همایش تجلیل از مقام علمی پروفسور جلالی روز دوشنبه در دانشگاه شاهرود برگزار شد.