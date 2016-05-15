خیرین ۱۰۰۰ میلیارد تومان به مدرسه سازی در کشور کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حافظی عصر شنبه در آئین تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه بهترین عمل نیک مدرسه سازی است، اظهار داشت: فضیلت دانش بالاتر از عبادت است و خیران مدرسه ساز به گسترش دانش که دارای ارزش بسیار بالایی است کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه از ۱۹ سال گذشته حرکت بزرگ مدرسه سازی را از بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) شروع کردیم، افزود: کار بزرگ مدرسه سازی مقدم بر مسجد سازی است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با بیان اینکه این حرکت بزرگ فرهنگی را زمانی که مدارس چهار نوبته بود در کشور آغاز کردیم، ادامه داد: خیرین در اولین سال موجودیت مجمع خیرین، ۱۶ میلیارد تومان و سال بعد ۴۰ میلیارد و سال بعد ۸۰ میلیارد تومان برای امر مدرسه سازی کمک کردند.

حافظی با بیان اینکه در سال ۸۸ اعتبار دولت برای مدرسه سازی ۳۸۰ میلیارد تومان بود اما کمک‌های خیرین ۷۸۰ میلیارد تومان شد، اضافه کرد: در سال‌های بعدی مردم بیش از یک هزار میلیارد تومان برای مدرسه سازی در سطح کشور کمک کردند.

وی عنوان کرد: در تحریم اقتصادی حضور مردم افزایش یافت و بیش از گذشته در عرصه مدرسه سازی حضور یافتند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که بعد از انقلاب خیرین مدرسه ساز پدیده مبارکی است و مردم با علاقه و عشق در این عرصه وارد شدند.

وی عنوان کرد: سال گذشته در اجلاس جهانی یونسکو اعلام کردیم که دانش آموزان اسلامشهر با مشارکت خود یک باب مدرسه ساختند و این فرهنگ دوستی برای جهانیان بسیار جالب بود و باید فرهنگ خیری را در سطح جهان اشاعه دهیم.

حافظی با بیان اینکه نخستین خیر مدرسه ساز کشور، امام خمینی(ره) بود که مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را برای کمک به توسعه مدرسه‌سازی در کشور پرداخت کرد، گفت: مشارکت مردم خیر در ساخت فضای آموزشی فزایش یافته است که نشان از توجه مردم کشورمان در مشارکت در کارهای خیر وفرهنگی آموزشی است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور گفت: خیران مدرسه ساز تاکنون نقش بارز خود را در تامین فضاهای آموزشی نشان داده‌اند و با کمک خیران، مدارس چهار نوبته به مدارس یک نوبته و دو نوبته تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه هیچ کار خیری منافی کار خیر دیگر نیست و ما انسانهای معتقد و مؤمنی بیشماری را داریم که می توانند هر معضل و مشکلی را برطرف کنند فقط باید در آنها اعتماد ایجاد کرد و با صداقت با ایشان برخورد شود، گفت: مجامع خیرین مدرسه ساز در سایر کشورها نیز در حال شکل گیری است و به دنبال این هستیم که از سرمایه و امکانات سایر خیرین برای آبادانی ایران بهره برداری کنیم.