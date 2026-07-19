برنامه ویژه برای بومی سازی تجهیزات و قطعات حساس خطوط تولید سیمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، توسعه فناوری‌های بومی و اتکا به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از مهم‌ترین راهبردهای کشور برای حفظ پایداری تولید در صنایع راهبردی به شمار می‌رود. در همین راستا، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته با هدف رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ و کاهش وابستگی به فناوری‌ها و تجهیزات خارجی، همکاری مشترکی را با شرکت سیمان شرق آغاز کرده است.

این همکاری در قالب تدوین یک نقشه راه استراتژیک شکل گرفته و بر ایجاد زیرساختی پایدار برای تأمین نیازهای فناورانه صنعت سیمان، به‌ویژه در حوزه تجهیزات و قطعات حساس خطوط تولید، تمرکز دارد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تولید بدون وقفه را در یکی از صنایع مادر کشور هموار سازد.

در جریان بازدید میدانی وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته، از مجموعه تولیدی و صنعتی سیمان شرق، ظرفیت‌های موجود برای بومی‌سازی فناوری‌ها، توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و چالش‌های ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

ضرغامی در این بازدید با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل کلیدی صنایع بزرگ کشور، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری اعتماد به توان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور، مهم‌ترین راهکار برای عبور از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و حفظ پایداری تولید در صنایع راهبردی است.

وی افزود: استمرار فعالیت زنجیره ارزش، از مرحله استخراج مواد اولیه تا تولید محصول نهایی، نیازمند دسترسی پایدار به تجهیزات، قطعات و فناوری‌های کلیدی است و این هدف تنها با توسعه فناوری‌های بومی و شکل‌گیری همکاری مؤثر میان صنعت و اکوسیستم دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته، تعامل میان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان را موتور محرک تحول صنعتی کشور دانست و خاطرنشان کرد: هر مسئله فناورانه‌ای که از سوی صنایع شناسایی شود، می‌تواند به فرصتی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های پیشرفته در کشور تبدیل شود.

بر اساس توافق راهبردی انجام‌شده میان ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته و شرکت سیمان شرق، نیازهای فناورانه این مجموعه صنعتی به‌صورت نظام‌مند احصا و به شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور ارجاع خواهد شد تا فرآیند طراحی، ساخت و بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز با اتکا به توان داخلی دنبال شود.

در این چارچوب، تأمین قطعات حساس و راهبردی نظیر سنسورها، کاتالیست‌ها، تجهیزات اندازه‌گیری، سامانه‌های پایش و کنترل خطوط تولید و سایر تجهیزات کلیدی که پیش از این عمدتاً از طریق واردات تأمین می‌شدند، در دستور کار قرار گرفته است. هدف از اجرای این برنامه، تولید این تجهیزات مطابق با استانداردهای بین‌المللی در داخل کشور و ایجاد زنجیره‌ای پایدار برای تأمین نیازهای صنعت سیمان است.

این همکاری همچنین زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند پایش وضعیت تجهیزات، تحلیل داده‌های صنعتی، نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه و ابزارهای پیشرفته کنترل فرآیند را در خطوط تولید فراهم خواهد کرد؛ فناوری‌هایی که علاوه بر افزایش بهره‌وری، کاهش توقفات ناخواسته، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولید ایفا می‌کنند.

اجرای این نقشه راه مشترک، علاوه بر کاهش وابستگی صنعت سیمان به واردات تجهیزات راهبردی، می‌تواند الگویی موفق برای توسعه همکاری میان صنایع بزرگ و زیست‌بوم نوآوری کشور باشد؛ الگویی که با تکیه بر توان علمی، فناوری‌های پیشرفته و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تاب‌آوری صنایع کشور را در برابر محدودیت‌های خارجی افزایش داده و مسیر توسعه صنعتی مبتنی بر دانش بومی را هموار می‌سازد.

در نهایت، انتظار می‌رود این همکاری ضمن تضمین پایداری تولید سیمان‌های پرتلند سفید و خاکستری، زمینه ارتقای توان رقابتی صنعت سیمان ایران، توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان و افزایش سهم فناوری‌های بومی در صنایع مادر کشور را فراهم کند؛ مسیری که همسو با سیاست‌های کلان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت ساخت داخل و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور دنبال می‌شود.