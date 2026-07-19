به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی از آمادگی کامل مجموعه سلامت فارس برای پشتیبانی از استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: ظرفیتهای درمانی، تخصصی و پشتیبانی این دانشگاه در صورت نیاز در اختیار استانهای جنوبی قرار میگیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تماسهای تلفنی جداگانه با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی هرمزگان، بوشهر و اهواز، ضمن بررسی آخرین وضعیت حوزه سلامت این استانها، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همافزایی میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در شرایط بحرانی تأکید کرد.
وی با اشاره به آمادگی مجموعه سلامت فارس برای پشتیبانی از استانهای جنوبی، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمادگی دارد در صورت نیاز، از تمامی ظرفیتهای درمانی، تخصصی و پشتیبانی خود برای کمک به استمرار خدمات سلامت در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان استفاده کند.
هاشمی افزود: در این گفتوگوها، آخرین وضعیت حوزه سلامت استانهای یادشده و نیازهای احتمالی آنها در زمینه تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، نیروی انسانی و سایر الزامات مورد نیاز برای تداوم ارائه خدمات درمانی و بهداشتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه هماهنگی و همکاری بیناستانی نقش مهمی در افزایش آمادگی نظام سلامت برای مقابله با شرایط بحرانی دارد، گفت: ارتباط مستمر میان دانشگاههای علوم پزشکی و آمادگی متقابل برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی، زمینهساز ارائه خدمات پایدار و مؤثر به مردم خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر تداوم این هماهنگیها و تعاملات میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور تأکید کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در چارچوب مسئولیتهای ملی خود، آمادگی دارد در صورت نیاز، تمامی ظرفیتهای موجود را برای پشتیبانی از استانهای همجوار به کار گیرد.
این تماسها با هدف تقویت تعامل میان دانشگاههای علوم پزشکی، ارزیابی نیازهای احتمالی و برنامهریزی برای پشتیبانی متقابل در شرایط بحرانی انجام شد.
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