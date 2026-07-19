به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، محمدرضا هرمزینژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران، نشست هماندیشی اعضای طرح «ثبات»، با اشاره به تجربه سالهای اخیر در اجرای برنامههای بازگشت نخبگان اظهار کرد: بررسی دادهها و نتایج این برنامهها نشان داد که اگرچه بازگرداندن یک نخبه به کشور اتفاق ارزشمندی است، اما مهمتر از آن، فراهم کردن شرایطی است که آن فرد بتواند در کشور ماندگار شود و مسیر فعالیت علمی و حرفهای خود را با ثبات ادامه دهد.
رئیس بنیاد ملی علم ایران با تشریح برنامههای حمایتی این بنیاد گفت: بنیاد ملی علم ایران در کنار همه حمایتهای پژوهشی خود، از گرنتهای پژوهشی عادی گرفته تا حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری، برنامههای ویژهای نیز برای نخبگان بازگشته به کشور در نظر گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر سقف حمایت از طرحهای پژوهشی عادی ۵۰۰میلیون تومان است و اگر پژوهشگر در پروژه خود از همکاری یک همکار خارجی بهرهمند باشد، این حمایت تا ۷۰۰میلیون تومان افزایش پیدا میکند.
«گرنت آغاز» حمایت ویژه از دانشآموختگان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان
هرمزینژاد از اجرای طرح «گرنت آغاز» بهعنوان یکی از برنامههای ویژه بنیاد ملی علم ایران یاد کرد و گفت: این طرح بهطور اختصاصی برای دانشآموختگان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان طراحی شده است.
وی توضیح داد: متقاضیان این گرنت باید کمتر از یکسال از زمان فارغالتحصیلی و کمتر از پنجسال از زمان استخدام آنها گذشته باشد. افراد واجد شرایط میتوانند طی یکدوره دوساله تا سقف ۶۰۰میلیون تومان حمایت پژوهشی دریافت کنند.
به گفته رئیس بنیاد ملی علم ایران، در صورتی که این پژوهشگران با همکاران خارجی نیز همکاری داشته باشند، میزان حمایت افزایش پیدا میکند و مجموع حمایتها طیدو سال میتواند تا سقف یکمیلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برسد.
وی افزود: برای دانشآموختگان ۲۰ دانشگاه برتر جهان نیز این حمایتها با ضریب بالاتری قابلافزایش است تا زمینه انجام پژوهشهای باکیفیت و همکاریهای بینالمللی بیش از پیش فراهم شود.
هرمزینژاد با تأکید بر اینکه تمامی این حمایتها در قالب فرآیندی رقابتی اعطا میشود، گفت: نرخ پذیرش طرحها در بنیاد ملی علم ایران حدود ۲۰درصد است و تلاش میکنیم حمایتها به بهترین و باکیفیتترین طرحهای پژوهشی اختصاص یابد.
افزایش سقف سنی متقاضیان به ۴۵ سال
رئیس بنیاد ملی علم ایران از اصلاح یکی از شروط دریافت این حمایتها نیز خبر داد و گفت: با توجه به درخواستهای مطرحشده از سوی پژوهشگران، موضوع افزایش سقف سنی متقاضیان در شورای علمی بنیاد بررسی شد و در نهایت سقف سنی از ۴۰ سال به ۴۵ سال افزایش یافت.
وی اظهار کرد: این تغییر به افرادی که با فاصله زمانی بیشتری به کشور بازگشتهاند نیز امکان میدهد از ظرفیت این حمایتها استفاده کنند.
امکان ثبت درخواست در تمام سال
هرمزینژاد با اشاره به شیوه اجرای «گرنت آغاز» گفت: این برنامه دیگر مبتنی بر فراخوانهای دورهای نیست و سامانه آن بهصورت دائمی باز است.
وی خاطرنشان کرد: پژوهشگران واجد شرایط در هر زمان از سال که آمادگی داشته باشند، میتوانند پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) خود را ثبت و برای دریافت حمایت به بنیاد ملی علم ایران ارسال کنند.
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