به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در نشست هم اندیشی روسای دادگستری، دادستان‌ها و قضات برای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که با مشارکت دادگستری استان با شرکت آبفا برگزار شد ابراز امیدواری کرد که این نوع نشست‌ها بتواند دو مجموعه را برای احیای منابع زیرزمینی بیش از پیش به هم نزدیک کند.

وی در این نشست که به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای البرز برگزار شد با اشاره به آماری که از میزان هدررفت و مصرف سوء آب در کشورمان و جهان وجود دارد، گفت: شرایط، بحرانی و نگران کننده است؛ با کمبود و آلودگی منابع آب که ناشی از فعالیت‌های انسانی است صلح جهانی در سال‌های آینده در معرض تهدید قرار دارد.

فاضلیان با برشمردن عواملی که منجر به هدررفت یا نابودی منابع آبی می‌شود و با ابراز نگرانی نسبت به افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز که سفره‌های زیرزمینی و قابلیت سکونت زمین‌ را در معرض خطر قرار داده، متذکر شد: اگر اقدامات جدی انجام نشود بخش زیادی از خاک کشور قابلیت سکونت خود را از دست می‌دهد و با بحران بزرگ انسانی و زیست محیطی روبه‌رو خواهیم شد.

وی با توصیف شرایط کنونی و پیش بینی تحولات آینده تاکید کرد: همه دستگاه‌ها مکلف‌اند همه توان خود را برای صیانت و حفاظت از منابع خدادادی و ملی به کار گیرند، طبیعی است که در این‌ موضوع هیچ نوع بهانه‌ای پذیرفتنی نیست چون حیات نسل آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد.

فاضلیان با تاکید بر اینکه خلاء قانونی برای دفاع و صیانت از منابع آبی و زیرزمینی کشور وجود ندارد تصریح کرد: هرچند برخی قوانین مثل قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه خلا قانونی داشتند و زمینه را برای حفر چاه‌های غیرمجاز ایجاد کرد ولی سایر قوانین، زمینه را برای برخورد فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: در مجموع بسترهای قانونی برای حفاظت از منابع آبی فراهم است و سیاست‌های کلی نظام در بخش آب ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۷۹، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری در سال ۸۹، سند فرابخشی مدیریت منابع آب کشور، ضوابط ایجاد تعادل منابع آب و مصرف آن، قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون توسعه عادلانه آب از جمله این قوانین هستند.

رئیس کل دادگستری استان البرز، ضعف اساسی را در اجرا دانست و گفت: مثلا اگر تبصره ۴ ماده ۲ با جدیت پیگیری و اجرایی می‌شد شاهد حوادث و اتفاقات اخیر نبودیم؛ به این دلیل در سیل اخیر ۲۵۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در اجرای برخی از پروژه‌های بزرگ، کار کارشناسی لازم انجام نمی‌شود؛ احداث سدها بدون در نظر گرفتن پتانسیل منطقه و مطالعات زمین‌شناسی و افزایش سطح زیر کشت بیش از منابع آبی از جمله این اقدامات است.

وی با تاکید بر پیگیری انسداد چاه‌های غیرمجاز در بخش قضایی استان، تصریح کرد: انسداد چاه‌ها با جدیت توسط دستگاه قضایی استان انجام شده و از این به بعد نیز انجام خواهد شد ولی باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند اخذ شود.

فاضلیان در پاین با اشاره به فعالیت شعبه ویژه برای پیگیری خسارت به منابع طبیعی و آب، گفت: دستگاه قضایی استان، در حوزه تملک نیز با حفظ حقوق مردم، آمادگی دارد هماهنگی لازم را داشته باشد.

وزارت نیرو می‌تواند بدون نیاز به حکم قضایی چاه‌های غیرمجاز را مسدود کند

در ادامه این مراسم حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج با تاکید بر اینکه آب شیرین، ارزشمندترین سرمایه انسانی به شمار می‌رود، گفت: بحران کمبود آب به دلیل کاهش نزولات جوی در سال‌های گذشته لزوم توجه به راهکاری بلند مدت برای حفظ ذخایر آبی را چندین برابر کرده است.

وی با اشاره به هدررفت بخش زیادی از منابع و نزولات جوی به دلیل نداشتن تدابیر لازم اضافه کرد: تبخیر عامل مهمی در این فرآیند است و بر اساس بررسی‌ها، ۷۰ درصد از منابع آبی ناشی از بارندگی به دلیل تبخیر و سایر عوامل از دسترس خارج می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، افزایش شهرنشینی را یک از معضلات جدی در حوزه حفظ منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: با شرایط کنونی برای جمعیت کشور در ۲۰ سال آینده با کمبود منابع روبه‌رو خواهیم بود؛ با ادامه این روند و کاهش منابع، آب رودخانه‌های طالقان و کرج که برای مصرف تهران اختصاص دارد تا ۵۰ سال آینده جوابگو نخواهد بود و تنها نیازهای کرج را تامین خواهد کرد و مسئولان باید از اکنون تدابیر لازم را برای تامین آب تهران بکنند.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای حفظ منابع زیرزمینی و آب پرداخت و گفت: آموزش فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف آب از طریق رسانه‌ها و تربیون‌های نماز جمعه، شناخت منابع آبی کشور، استفاده از آب باران برای کشت‌های دیم، ذخیره آب برای گلخانه‌ها، ایجاد و تقویت پوشش گیاهی، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی علمی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و آموزش استفاده از آب شرب و غیرشرب برای مردم از جمله این راهکارها هستند.

شاکرمی، مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از شور شدن آب‌ها، بهره برداری از رودخانه‌ها و چشمه‌های مرزی، بهره‌برداری از آب شیرین سواحل کویر، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، استفاده از فاضلاب و بازیافت آب و رساندن گیاه به آب (به جای رساندن گیاه به آب) را از دیگر تدابیر لازم برای کاهش خطر از بین رفتن منابع آبی کشور دانست.

وی با اشاره به موانع قانونی مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز اظهار داشت: «قانون توزیع عادلانه آب» از جمله این قوانین است که البته مجازات‌های تعریف شده در آن به دلیل سبک بودن، پیشگیرانه نیست و در اغلب موارد از صلاحیت دادسرا خارج است؛ اما بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، وزارت نیرو می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی بدون نیاز به دستور قضایی، اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز بکند.

شاکرمی افزود: دادستان‌ مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها با وسواس و جدیت لازم، موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز و انسداد آن‌ها را پیگیر هستند و شعبه ویژه ۴ بازپرسی در کرج برای پیگیری حفر چاه‌های غیرمجاز تشکیل شده است و قضات، در راستای اجرای مواد ۲۲ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند به عنوان مقام تعقیب و کشف جرم، دستورات مقتضی را صادر کنند.